Mobilya sektörünün geleceği, 27. İntermob Fuarı’nda şekillenecek

RX Tüyap tarafından, Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) iş birliğiyle düzenlenecek İntermob, mobilya endüstrisine yön veren en son trendleri, yenilikçi teknolojileri ve ilham veren tasarımları tek çatı altında toplamaya hazırlanıyor. Sektördeki en yeni ve yaratıcı çözümlerin sergileneceği fuar, sadece mobilya üreticileri için değil, aynı zamanda mimarlar, iç mimarlar, tasarımcılar ve inşaat sektörü profesyonelleri için de vazgeçilmez bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

130’dan fazla ülkeden 40.000 ziyaretçi hedefleniyor

Her yıl küresel ölçekte yoğun ilgi gören İntermob Fuarı, bu yıl da 130'un üzerinde ülkeden 8.000'i uluslararası olmak üzere toplam 40.000 profesyonel ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor. Özellikle Güney ve Kuzey Amerika, Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi stratejik pazarlardan gelecek alım heyetleri ve profesyoneller, Türkiye'nin mobilya yan sanayisindeki üretim gücü ve potansiyeli için yeni iş birliği ve ihracat kapıları aralayacak. Fuar, katılımcı firmalara global pazarlardaki paylarını artırma ve yeni pazarlara açılma konusunda eşsiz fırsatlar sunacak.

RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, “Bu yıl 27. kez düzenlenecek İntermob Fuarı için heyecanımız büyük. Sektörün kalbinin attığı bu buluşmada, fuarın sunduğu deneyimi hem ticari hem de ilham verici bir boyuta taşımayı amaçlıyoruz. Yeniliklerimizin odağında, uluslararası tanıtımı daha güçlü hale getirmek, dijital pazarlama olanaklarını genişletmek ve ziyaretçilerin fuar süresince keşfedeceği yeni deneyim alanları yaratmak var. Ayrıca sürdürülebilirlik, fonksiyonellik ve inovasyon gibi üç temel ekseni ön plana çıkarıyoruz. İntermob, yalnızca bir fuar değil, aynı zamanda sektörün yeni teknolojiler, çevreye duyarlı çözümler ve özgün tasarımlar için vitrini olma rolünü her edisyonda pekiştiriyor. Beklentimiz, fuarın yine sektör için hem iş geliştirme hem de vizyon geliştirme açısından son derece verimli geçmesi” dedi.

Geniş ürün yelpazesi ve zengin içerik

450’den fazla firma ve firma temsilciğinin katılımıyla Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan fuarda; orman ürünleri ve ahşap malzemelerden mobilya aksesuarlarına, kimyasal malzemelerden döşemelik kumaş ve üretim ekipmanlarına kadar sektörü kapsayan geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek. Geleceğin yaşam alanlarına dair yeni bir bakış açısı sunan ve sektör dinamiklerine yön veren 27. İntermob Fuarı, Türkiye'nin üretim gücünü ve tasarım vizyonunu küresel arenada bir kez daha sergilemeye hazırlanıyor.