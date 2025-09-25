Mobilya sektörünün geleceğini şekillendiren 27. İntermob Fuarı kapılarını açtı

RX Tüyap tarafından Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) iş birliğiyle düzenlenen fuar, 25-28 Eylül tarihlerinde sektör profesyonellerini ağırlayacak. Mobilya endüstrisine yön veren en son trendlerin, yenilikçi teknolojilerin ve ilham veren tasarımların sergilendiği fuar, global bir buluşma noktası olma özelliğini taşıyor. 460'tan fazla firma ve firma temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda; orman ürünlerinden mobilya aksesuarlarına, kimyasal malzemelerden döşemelik kumaşlara kadar geniş bir ürün yelpazesi profesyonellerin beğenisine sunuluyor. Fuar, yalnızca mobilya üreticileri için değil, aynı zamanda mimarlar, iç mimarlar ve tasarımcılar için de önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

“Sektöre 500 milyon dolarlık 'can suyu' olacak”

Fuarın açılışında konuşan RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, şunları söyledi: “Sektörün kalbinin attığı bu buluşmada, fuarın sunduğu deneyimi hem ticari hem de ilham verici bir boyuta taşımayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik, fonksiyonellik ve inovasyon gibi üç temel ekseni ön plana çıkardığımız fuarımızın 27. yılında, 460’ı aşkın firmayı ziyaretçiler ile buluşturuyoruz. Yürüttüğümüz yoğun pazarlama çalışmaları neticesinde 120 farklı ülkeden 35.000’in üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlamayı bekliyoruz. Fuar öncesi kayıtlarımız, bu ziyaretçilerin yaklaşık 7.000’inin yurt dışından olacağını gösteriyor. Sektörün içinden geçtiği bu zorlu dönemde fuarımızın, ertelenmiş ve yeni yatırımları harekete geçirerek 500 milyon doların üzerinde bir ticaret hacmi yaratacağına ve sektöre bir can suyu olacağına inanıyoruz. İntermob, yalnızca bir fuar değil, aynı zamanda sektörün yeni teknolojiler için bir vitrini olma rolünü her edisyonda pekiştiriyor. Tüm katılımcılarımıza verimli ve hayırlı bir fuar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Geleceğin yaşam alanlarına dair yeni bir bakış açısı sunan 27. İntermob Fuarı, Türkiye'nin üretim gücünü ve tasarım vizyonunu küresel arenada bir kez daha sergiliyor.

28 Eylül Pazar günü saat 17:00'a kadar devam edecek fuarı