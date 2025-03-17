Peyzaj sektörü İzmir'de buluşuyor

Şehirleşmenin ve çevre bilincinin artışıyla birlikte peyzaj sektörünün önemi de büyüklüğü de her geçen gün artıyor. Öyle ki küresel peyzaj ürünleri pazar büyüklüğünün 2024 yılında 88,60 milyar dolara ulaştığı tahmin edilirken 2034 yılına kadar yaklaşık 170,46 milyar dolara ulaşması bekleniyor. İnşaat sektörünün tamamlayıcı unsurlarından olan sektör, süs bitkileri ve peyzaj sektörünün en fazla üretim yaptığı İzmir’de buluşuyor. Bu bağlamda sektör profesyonelleri 6-8 Kasım 2025 tarihlerinde “Süs Bitkileri ve Peyzaj Fuarı” Sinerji Fuarcılık tarafından Fuar İzmir’de bir araya gelecek.

Şehirleşme ve çevre bilincinin artmasıyla birlikte peyzaj sektörünün önemi dünya genelinde giderek artıyor. Bu durum, Türkiye için büyük bir fırsat sunuyor. Coğrafi konumu ve iklim koşulları sayesinde süs bitkileri üretiminde önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye, bu potansiyeli süs bitkileri ve peyzaj sektörünün hızla büyümesine dönüştürme yolunda ilerliyor.

Ancak, Türkiye, sahip olduğu önemli avantajlara rağmen dünya süs bitkileri ticaretinden henüz yeterince pay alamıyor. Süs bitkileri ihracatı artmasına rağmen, bu artış istenilen seviyelere ulaşmış değil.

Oysa ki sektördeki emek ve yoğun iş gücü, istihdama da artı değer katıyor. Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği raporuna göre sektördeki doğrudan istihdam 100 bin civarındayken, dolaylı istihdam 500 bine yaklaşıyor.

"Peyzaj uygulamaları artık zorunluluk"

Peyzaj uygulamalarının artık bir tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline geldiğine dikkat çeken Sinerji Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü Gülden Parlak, “Hızlı kentleşme ve kapsamlı altyapı projeleri, profesyonel peyzaj hizmetlerine olan talebi önemli ölçüde arttırıyor. Şehirler genişledikçe, estetik yeşil alanlara ve iyi bakımlı dış ortamlara olan ihtiyaç da kritik hale geliyor. Bu durum hem konut hem de ticari mülkler için peyzaj çözümlerine yapılan yatırımları teşvik ediyor. Biz de araştırmalarımız sonucunda bu büyüyen pazardan ülkemizin aldığı payı yükseltmek adına uluslararası bir fuara ihtiyacın olduğunu görerek harekete geçtik. Bu kapsamda sektör profesyonellerini sektörde en fazla üretimin yapıldığı İzmir’de 6-8 Kasım 2025 tarihlerinde Süs Bitkileri ve Peyzaj Fuarı’nda bir araya getireceğiz.” dedi.

“Sektörün cazibe merkezi Türkiye olabilir”

Türkiye’nin peyzaj ve süs bitkileri sektörünün cazibe merkezi haline gelmesinin önünde bir engel bulunmadığını dile getiren belirten Parlak, sözlerine şöyle devam etti: “Mermer, Tekstil ve Moda gibi ülkemizin önde gelen sektörlerinin fuarlarına ev sahipliği yapan İzmir'i, peyzaj sektörüyle de taçlandırmanın tam zamanı. İzmir'in doğal güzellikleri ve peyzajın uyumu düşünüldüğünde, bu sektörün İzmir’de hak ettiği yeri bulması için hiçbir engel yok. Ülkemizin bu alanda avantajı büyük. Hem coğrafi konumu ve iklimi hem de Avrupa’ya göre nüfusumuzun genç olması bizi ön plana çıkarıyor. Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler gibi farklı coğrafyalardan sektör profesyonellerini tek bir platformda bir araya getirmeyi hedefleyerek, ülkemizin sektördeki hak ettiği yere kavuşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.”