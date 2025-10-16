Samsun Tarım Fuarı 10. kez kapılarını ziyaretçilere açtı

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Samsun Tarım Fuarı, bölgedeki tarımsal dinamizmin ve potansiyelin somut bir göstergesi olarak 10 yıldır kesintisiz şekilde gerçekleştiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere sektörün önde gelen kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçirilen fuar, sadece Karadeniz Bölgesi’nden değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce profesyonel ziyaretçiyi ağırlıyor.

Sektörün liderleri Samsun'da buluştu

Fuar, özellikle tarımsal mekanizasyon ve teknoloji alanında zengin bir içerik sunuyor. Katılımcı firmalar, traktörlerden hayvansal üretim makinelerine; sera ve sulama teknolojilerinden gübre ve zirai ilaçlara; tohum, fide ve fidancılıktan agro bilişim çözümlerine kadar geniş bir yelpazede en son ürün ve hizmetlerini sergiliyor. Samsun ve çevre illerdeki çiftçiler ile üreticiler için fuar, verimliliklerini artıracak yenilikleri ilk elden görme, yeni iş birlikleri kurma ve ticari bağlantılarını güçlendirme imkânı sunuyor. Bu yıl özellikle Amasya, Tokat ve Çorum bölgelerindeki traktör ve mekanizasyon parçaları alıcılarının fuara yoğun katılım göstermesi hedefleniyor.

Fuar kapsamında, 16 Ekim 2025 Perşembe günü 11:00-16:00 saatleri arasında, sektördeki güncel gelişmelerin ve geleceğe yönelik vizyonun ele alınacağı bir seminer programı da düzenlenecek.

Sektörün kalbi 5 gün boyunca Samsun'da atacak

Samsun Tarım Fuarı 10. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 15-19 Ekim 2025 tarihleri arasında Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenleniyor. Fuar, 15-18 Ekim tarihleri arasında 09.30 - 18.00, son gün olan 19 Ekim’de ise 09.30 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Fuar; Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun Ziraat Mühendisleri Odası, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği’nin değerli destekleriyle gerçekleştiriliyor.