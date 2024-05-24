Teknik tekstil sektörü, HIGHTEX’te bir araya geliyor

HIGHTEX 2024 Uluslararası Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı için geri sayım başladı. 4-8 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuar, nonwoven ürünlere, üretimde kullanılan hammaddelere ve teknik tekstiller alanındaki son teknolojilere ev sahipliği yapacak. Teknik tekstil ve nonwoven ürünlerinin gelecekte daha fazla endüstriye ve yaşam alanına entegre edilecek.

HIGHTEX 2024 Fuarı, bu entegrasyon sürecini hızlandırmak ve sektörün geleceğini şekillendirmek isteyenler için önemli bir platform olacak. HIGHTEX 2024 Fuarı’nda; ileri teknolojiyle üretilen medikal tekstillerden havacılık ve otomotiv endüstrisinde kullanılan yüksek performanslı malzemelere, hijyen ürünlerinden tarım ve gıda sektörü için geliştirilen yenilikçi çözümlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek.

Özellikle akıllı tekstiller ve jeotekstiller gibi yenilikçi alanlarda sunulacak ürünler, HIGHTEX 2024 Fuarı’nın en dikkat çekici unsurları arasında yer alacak.

Yeni iş birlikleri sunacak

HIGHTEX 2024 Fuarı, katılımcılara sadece ürünlerini sergileme imkânının yanı sır a iş birliği ve ağ oluşturma fırsatı sunacak. Sektörün önde gelen üreticileri ve tedarikçileri, profesyonel ziyaretçilerle bir araya gelecek. Fuarda organize edilecek B2B görüşmeler sayesinde firmalar, yeni ve kalıcı ticari bağlantılar kuracak. HIGHTEX 2024 Fuarı sırasında gerçekleştirilecek makine satışları ve alınacak yeni yatırım kararları sayesinde dünyada ve Türkiye’de teknik tekstiller sektörüne büyük bir ivme kazandırılması bekleniyor.

Rekor katılımcı ve ziyaretçi bekleniyor

Sektörün önde gelen üreticilerinden ve yeni girişimcilerden yoğun talep gören HIGHTEX 2024 Fuarı’nın bu yıl hem katılımcı hem de ziyaretçi sayısı bakımından rekor kırması bekleniyor. Sadece Türkiye’den değil dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonellerini ağırlayacak olan HIGHTEX 2024, teknik tekstiller ve nonwoven sektörü için küresel bir buluşma noktası olacak. Fuar, Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya kadar birçok ülkeden gelen binlerce ziyaretçiyi İstanbul’da bir araya getirecek. HIGHTEX 2024 Fuarı’nı ziyaret edenler; inovatif ürünleri keşfetme, en son teknolojiler hakkında uzmanından bilgi alma ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirme imkânına sahip olacak.