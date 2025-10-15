Uluslararası İstanbul İplik Fuarı 22. kez sektörle buluşmaya hazırlanıyor

Tekstil sektörünün bölgedeki en büyük ve en köklü buluşması olan Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından düzenlenen organizasyonla 22. kez 26-28 Mart 2026 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Her yıl şubat ayında yapılan fuar, bu kez mart ayında düzenlenerek sektör profesyonellerini farklı bir dönemde bir araya getirecek.

Fuarda organik ipliklerden sentetik ve fantezi ipliklere, elastan ipliklerden el örgü ipliklerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek. Katılımcılar ayrıca elyaf ve elyaf ürünleri, bobin, masura ve makara çeşitleri ile tekstil kimyasalları ve boyalarını da inceleme imkânı bulacak.

Uluslararası ticaret platformu

Bu yıl 500’ün üzerinde katılımcı firmanın yer alacağı fuarın, 110’dan fazla ülkeden yaklaşık 20 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İran, Rusya, Mısır ve Cezayir gibi ülkelerden yoğun ilgi gören fuar, bölgesel ve küresel ölçekte yeni iş bağlantılarına kapı açacak.

Fuar süresince 10 milyon doların üzerinde ticaret hacmi gerçekleşmesini öngörüyor. Türkiye’nin tek iplik odaklı uluslararası ihtisas fuarı olan İstanbul İplik Fuarı, katılımcılara sadece ürünlerini sergileme değil, aynı zamanda yeni iş ortaklıkları kurma fırsatı da sunuyor.

Stratejik konum ve sektörel avantajlar

İstanbul’un stratejik coğrafi konumu sayesinde, Avrupa ve Asya’dan gelen sektör profesyonelleri fuara kolaylıkla erişebilecek. Direkt uçuş ve lojistik avantajlarıyla birlikte fuar, alıcı ve tedarikçilerin aynı çatı altında buluşmasını sağlayacak.

Geçtiğimiz yıl 18 farklı ülkeden 546 katılımcı firma ile 78 ülkeden 16.921 ziyaretçiyi ağırlayan fuar, bu yıl daha geniş katılımla tekstil sektöründe yenilikçi iplik trendlerini ve sürdürülebilir üretim çözümlerini öne çıkaracak. Katılımcı anket sonuçlarına göre, fuara katılan firmaların %95’i genel deneyimlerinden memnun kaldıklarını belirtirken, %96’sı fuara yeniden katılmayı planladığını ifade etti. Ziyaretçi anketinde ise %92 oranında memnuniyet sağlanırken, %94’lük kesim fuarı yeniden ziyaret etmeyi düşündüğünü dile getirdi. Bu veriler, fuarın sektör için uluslararası ölçekte güçlü bir buluşma noktası olma niteliğini pekiştiriyor.