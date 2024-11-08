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Dünyada gıda fiyatlarının yükselişi sürüyor: 1,5 yılın zirvesinde!

Dünya gıda fiyatları endeksi, ekim ayında eylüldeki 124,9 seviyesinden 127,4'e çıkarak Nisan 2023 sonrası en yüksek seviyesini gördü.

Haber Merkezi
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Dünyada gıda fiyatlarının yükselişi sürüyor: 1,5 yılın zirvesinde!
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Dünyada gıda fiyatları, pandemi sürecinde yaşanan yükseliş sonrası 2022’de zirve seviyelerine çıkmıştı. Sonrasında gerileme trendine giren gıda fiyatları yeniden yükselişe geçti.

Ekim ayında bitkisel yağlar başta olmak üzere çoğu temel gıda maddesindeki artışla dünya gıda fiyatları Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, Dünya Gıda Fiyatları Endeksi, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izlerken, ekim ayında 127,4'e yükseldi. Eylül gıda fiyatları endeksi daha önce 124,4 olarak açıklanmıştı.

FAO endeksinde, et dışında tüm gıda ürünlerinin fiyatları arttı. Yükselişte en etkili olan bitkisel yağlardaki yükseliş, palm yağı üretimine ilişkin endişelerin etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 7'den fazla oldu.

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