TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu: İthalat olmazsa et fiyatları bir gecede iki katına çıkar

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, sektöre yönelik değerlendirmeleriyle et fiyatlarındaki gelişmeler konusunda bilgilendirme yapmaya devam ediyor.

Türkiye’de et fiyatlarının son dönemde ithalat ile tutulmaya çalıştığını açıklayan sektör temsilcisi, ithalat olmaması halinde piyasada oluşacak dengenin et fiyatlarını iki katına çıkaracağını savundu.

“Hayal edemeyecekleri parayı faizden kazanıyorlar”

Et fiyatlarının uygun seviyelerde oluşmasının, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin süt fiyatlarındaki kazancı üzerinden oluştuğunu belirten Solakoğlu, süt fiyatlarının enflasyon nedeniyle baskılanmasının ise yaş ortalamasının giderek arttığı sektörde, üreticiyi hayvanlarını kesmeye yönelttiğini açıkladı.

Et fiyatlarının “Et ve Süt Kurumu yani Tarım Bakanlığı’nın kontrolünde, Maliye Bakanlığı’nın da hedefleri doğrultusunda ithalat yapmak suretiyle sabit tutulduğunu” belirten TÜSEDAD Başkanı, kırsalda hayvancılık yapanların yaşının artık 60’lara dayandığını söyleyerek, zarar etmek yerine hayvanlarını kesen çiftçilerin “inekten hiçbir zaman hayal edemeyecekleri kadar çok parayı” faizden kazandıklarını belirtti.

“Çiğ süt fiyatı maliyetin altına inmemeli”

Kesilen hayvanlar nedeniyle yeni üretim olmadığını, hayvan sayısının azaldığını belirten Solakoğlu, bunun da et fiyatlarını yukarı çektiğini belirtti.

Piyasada üreticinin sütten kazandığı paranın maliyetinin altında olduğunu belirten Sencer Solakoğlu, süt fiyatının artırılmamasının enflasyon nedeniyle olduğunu söylerken, girdi fiyatlarının değişmediği sürece bunun çözümü olmadığını savundu.

Girdi fiyatlarında da küresel piyasalarda oluşan mısır, soya gibi ürünlerin etkili olduğunu ve bunun kontrol edilemeyeceğini vurguladı. Süt fiyatının maliyetin altına inmemesi gerektiğini belirten sektör temsilcisi çözüm olarak da süt fiyatlarındaki ek desteğin yeterli olmadığını, çiğ süt fiyatlarının girdi fiyat endekslerine göre artırılması gerektiğini savundu.

“1 gece içerisinde et fiyatları iki katına çıkar”

“Piyasanın kaldırmayacağı” belirtilerek yükseltilmeyen çiğ süt fiyatlarının süt sanayicilerinin yüksek kar marjına ise destek sağladığını söyleyen Solakoğlu, “Ben bugün dayanabiliyorum ama yan köyümdeki dayanamıyor” dedi. “Süt tarafında kırmızı alarm çalıyor” diyerek 1 gece içerisinde et fiyatlarının ithalat yapılmaması halinde iki katına çıkacağını söyledi.