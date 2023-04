Hayvan yetiştiriciliğinde Brezilya modeli önerisi

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla sağladığı önemli teşviklerin tam anlamıyla yerine ulaşmadığını bildiren Sultan Et Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bılıkçı, nakdi destek veya hayvan desteği yerine dünyanın en büyük et üreticisi Brezilya’da uygulanan modelin hayata geçirilmesinin daha faydalı olacağını söyledi. Brezilya’nın Konya Ovası büyüklüğünde bir alanda elektrik, su gibi altyapıları hazırlayıp, yetiştirdiği yem bitkisini besiciye ücretsiz sunduğunu aktaran Bılıkçı, hayvanların burada beslendiğini kaydetti. Türkiye’de de hayvancılığa elverişli meraların atıl vaziyette beklediğine dikkat çeken Mustafa Bılıkçı, “Bizde de bu alanların devlet tarafından altyapısı oluşturularak çiftçilerin hayvan varlığının artırılmasına destek olunabilir” önerisinde bulundu. Bu modelin know how’ının 2 ülkeye kullandırıldığını belirten Bılıkçı, Türkiye’nin de boş duran verimli mera arazilerinde bu modeli uygulaması halinde et arzında yaşanan sorunun çözülebileceğini söyledi. Türkiye’de geçmiş dönemde özel sektörün hayvancılık alanında büyük yatırımlar yaptığını hatırlatan Mustafa Bılıkçı, 40-50 bin baş kapasiteli tesislerin ithal ürünlerle baş edemeyerek kapandığını vurguladı. İthalatın zorunlu olduğu durumlarda yerli üreticisinin zarar etmesini önleyecek bir mekanizmanın hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Bılıkçı, yerli üreticilerin maliyetleri göz önünde bulundurularak ithal ete bir fon konularak piyasayı bozmayacak şekilde destek mekanizmasının hayata geçirilebileceğini ancak ithalatın sürekli olmaması gerektiğini anlattı.

“Aç-bitir ürünlere talep arttı”

2022 yılında satış hacmini yüzde 50 artırdıklarını, ciroyu ise yüzde 300 büyüterek 520 milyon liraya çıkardıklarını dile getiren Mustafa Bılıkçı, Sultan Et’in İSO’nun 2. 500 büyük firma listesinde bulunduklarını anlattı. Halen sektörde ilk 5 firma içinde yer aldıklarının altını çizen Bılıkçı, yeni üretim tesisi faaliyete geçtiğinde 3’üncülüğe yükseleceklerini kaydetti. Türkiye’de pazarın giderek aç-bitir ürünlere doğru kaydığını söyleyen Mustafa Bılıkçı, özellikle Z kuşağının 50 gramlık paketleri tercih ettiğini, Sultan et olarak yeni yatırımlarında bu alana özel önem vereceklerini kaydetti. Bılıkçı, 2023 yılında ayrıca 250 ve 500 gramlık paketler halinde sadece ısıtılarak tüketilebilecek döner ürününü pazara sunacaklarını belirtti.

“Alım gücü düştü, talep daraldı”

Firma olarak satış hacminde artış olmasına rağmen, piyasada genellikle fiyat artışlarına bağlı olarak alım gücünde düşüş gördüklerini belirten Bılıkçı, discount marketlerde ucuz et ürünlerinin (kıyma/ kuşbaşı) satış miktarının üçte 1'e düştüğüne dikkat çekti. Bılıkçı, fiyattaki her artışta talebin daraldığını gözlemlediklerini dile getirdi. Fiyat artışında besilik hayvan miktarının yetersizliği yanı sıra dişi hayvanların kesime gönderilmesinin de etkisi olduğunu belirten Mustafa Bılıkçı, “Hem doğuracak hayvan sayısı azaldı hem de süt miktarı azaldı. Bu durum fiyatlarda ciddi artışa yol açtı” dedi.

■ Sincan OSB’de ikinci fabrikasını kuracak

Kırmızı et sektörüne 1973 yılında pastırma ve sucuk üretimiyle adım atan Sultan Et, bugün 11 bin m2 alanda aylık bin 500 ton üretim yapıyor, 210 çeşit ürünle sektörde ilk 5 firma içinde yer alıyor. Artan talepleri karşılamak üzere yeni bir yatırıma hazırlandıklarını aktaran Bılıkçı, Sincan OSB’de satın aldıkları 40 bin dönümlük arazide 25 bin m2’lik kapalı alanda ikinci bir fabrika kuracaklarını söyledi. Yeni fabrikada güneş paneli ile elektrik üretimi yapacaklarını ve yağmur suyunu toplayıp yeniden kullanacak bir sistem kuracaklarını ifade eden Bılıkçı, burada çevreye duyarlı üretim yapacaklarını belirtti.