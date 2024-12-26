Paketli gıdalarla sağlıklı beslenmek mümkün

Yoğun iş temposu ve hızlı yaşam tarzı, sağlıklı beslenmeyi zorlaştırabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek ise, doğru ürünleri seçmekle başlar. Doğru seçilen doğal ve katkısız paketli gıdalarla da sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturabiliriz. Duru Pratik ürünleri, özellikle iş hayatındaki bireylerin vakit kaybetmeden besleyici öğünler hazırlamalarına yardımcı oluyor. Haşlanmış ürünlerle hazırlayacağınız pratik öğünler, doğal ve katkısız içeriğiyle hem sağlıklı hem de lezzetli alternatifler sunarak hayatı kolaylaştırıyor.

“Her paketli gıda sağlıksız değildir”

Duru Gıda Beslenme Danışmanı Diyetisyen Emine Uluçay, paketli gıdalar hakkında yanlış algıları değiştirmek gerektiğini belirtti. Ayrıca Emine Uluçay, paketli ve sağlıklı ürünleri diğerlerinden ayırabilmek için ürünlerin etiketlerini okumayı alışkanlık haline getirmek gerektiğine dikkat çekti. Uluçay, “Diyetisyenlerin ve sağlık alanında çalışanların ‘paketli gıda tüketmeyin’ gibi söylemleri halk arasında her paketli gıdanın sağlıksız olduğu inancını yaratsa da her paketli gıda sağlıksız değildir. Doğru seçilen doğal ve katkısız ürünler, sağlıklı bir beslenme düzenini desteklerken, hayatı kolaylaştırıp kısa sürede sağlıklı tarifler hazırlamaya olanak sağlar.” dedi.

Pratik ürünlerle dengeli beslenme

Duru Gıda, sağlıklı beslenmeyi bir yaşam biçimi haline getirmek isteyenler için güvenilir bir seçenek olmaya devam ediyor. Duru Pratik ürünleri, BPA içermeyen sağlıklı, modern ve kolay açılabilir ambalajlarıyla besin değerlerini doğallıkla koruyor. Gıdaya uygun bariyerli ambalaj sayesinde ürün, ısı ve ışıktan korunuyor. Bu sayede ürünün tadı, kokusu, tazeliği değişmiyor. Ayrıca bu ambalaj, cam ve tenekeye kıyasla içerisindeki ürünlerin sterilizasyon süresinin kısa olması sebebiyle besin değerlerini korunmasını sağlıyor. Duru Pratik çeşitleri, içeriği zengin, katkısız ve doğal ürünleriyle tüketicilerine pratik ve sağlıklı çözümler sunarken zaman tasarrufu da sağlıyor. Günümüzün yoğun temposunda, kısa sürede besleyici öğünler hazırlamak isteyenler için lezzetli bir alternatif sunuyor.