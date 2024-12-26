  1. Ekonomim
  2. Gıda
  3. Paketli gıdalarla sağlıklı beslenmek mümkün
Takip Et

Paketli gıdalarla sağlıklı beslenmek mümkün

Günümüzün yoğun temposunda pratik ürünler, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmek isteyenler için önemli bir çözüm sunuyor. Hayatın yoğun akışı içerisinde, Duru Pratik’le sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni oluşturmak mümkün.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Paketli gıdalarla sağlıklı beslenmek mümkün
Takip Et

Yoğun iş temposu ve hızlı yaşam tarzı, sağlıklı beslenmeyi zorlaştırabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek ise, doğru ürünleri seçmekle başlar. Doğru seçilen doğal ve katkısız paketli gıdalarla da sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturabiliriz. Duru Pratik ürünleri, özellikle iş hayatındaki bireylerin vakit kaybetmeden besleyici öğünler hazırlamalarına yardımcı oluyor. Haşlanmış ürünlerle hazırlayacağınız pratik öğünler, doğal ve katkısız içeriğiyle hem sağlıklı hem de lezzetli alternatifler sunarak hayatı kolaylaştırıyor.

“Her paketli gıda sağlıksız değildir”

Duru Gıda Beslenme Danışmanı Diyetisyen Emine Uluçay, paketli gıdalar hakkında yanlış algıları değiştirmek gerektiğini belirtti. Ayrıca Emine Uluçay, paketli ve sağlıklı ürünleri diğerlerinden ayırabilmek için ürünlerin etiketlerini okumayı alışkanlık haline getirmek gerektiğine dikkat çekti. Uluçay, “Diyetisyenlerin ve sağlık alanında çalışanların ‘paketli gıda tüketmeyin’ gibi söylemleri halk arasında her paketli gıdanın sağlıksız olduğu inancını yaratsa da her paketli gıda sağlıksız değildir. Doğru seçilen doğal ve katkısız ürünler, sağlıklı bir beslenme düzenini desteklerken, hayatı kolaylaştırıp kısa sürede sağlıklı tarifler hazırlamaya olanak sağlar.” dedi.

Pratik ürünlerle dengeli beslenme

Duru Gıda, sağlıklı beslenmeyi bir yaşam biçimi haline getirmek isteyenler için güvenilir bir seçenek olmaya devam ediyor. Duru Pratik ürünleri, BPA içermeyen sağlıklı, modern ve kolay açılabilir ambalajlarıyla besin değerlerini doğallıkla koruyor. Gıdaya uygun bariyerli ambalaj sayesinde ürün, ısı ve ışıktan korunuyor. Bu sayede ürünün tadı, kokusu, tazeliği değişmiyor. Ayrıca bu ambalaj, cam ve tenekeye kıyasla içerisindeki ürünlerin sterilizasyon süresinin kısa olması sebebiyle besin değerlerini korunmasını sağlıyor. Duru Pratik çeşitleri, içeriği zengin, katkısız ve doğal ürünleriyle tüketicilerine pratik ve sağlıklı çözümler sunarken zaman tasarrufu da sağlıyor. Günümüzün yoğun temposunda, kısa sürede besleyici öğünler hazırlamak isteyenler için lezzetli bir alternatif sunuyor.

Karadağ’daki bankaları Türkiye’de geliştirilen sahtekarlık tespit ve önleme çözümü koruyacakKaradağ’daki bankaları Türkiye’de geliştirilen sahtekarlık tespit ve önleme çözümü koruyacakŞirket Haberleri
Enerjisa Enerji ve H&M, Üniteks yeşil enerji için işbirliği yaptıŞehirler

 

Gıda
“GAP’taki gıda markalarının uluslararası fuar farkındalığı artırılmalı”
“GAP’taki gıda markalarının uluslararası fuar farkındalığı artırılmalı”
Cochet Patisserie & Bakery Yeşilköy'de kapılarını açtı
Cochet Patisserie & Bakery Yeşilköy'de kapılarını açtı
Lahmacun lüks, Adana dürüm yok oldu: Ekonomi yemek siparişlerini değiştirdi!
Lahmacun lüks, Adana dürüm yok oldu: Ekonomi yemek siparişlerini değiştirdi!
Türkiye’de et neden Avrupa’da ya da ABD'den daha pahalı?
Türkiye’de et neden Avrupa’da ya da ABD'den daha pahalı?
ABD’ye hava kargo ile balık ihracatı hız kazandı
ABD’ye hava kargo ile balık ihracatı hız kazandı
CHP'li Gürer: Tavuk eti de artık lüks oldu
CHP'li Gürer: Tavuk eti de artık lüks oldu