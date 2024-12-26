Enerjisa Enerji ve H&M, Üniteks yeşil enerji için işbirliği yaptı

İZMİR / EKONOMİ

Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda H&M’in öncülüğünde başlatılan yeşil enerji projesi kapsamında, Enerjisa Enerji ve Üniteks iş birliğine imza atıldı. Yürütülecek proje ile üretim süreçlerinde enerji tüketiminin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması taahhüt ediliyor.

Projenin yürütücülerinden olan Üniteks Tekstil hem kendi operasyonlarında hem de tedarik zincirinde sürdürülebilirlik dönüşümünü desteklemek amacıyla, H&M Türkiye öncülüğünde ve Enerjisa Enerji’nin yürütücülüğünde bir araya getirdiği paydaşlarla Yenilenebilir Enerji Anlaşması’nı hayata geçirdi. Üniteks'in paydaşları Alpsu Tekstil, Aslan Tekstil, Kepsil Tekstil, Luno Tekstil ve Urhan Tekstil’in de imzacısı olduğu proje, sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik somut adımlar atılmasını ve çevresel sorumluluk bilincinin artırılmasını destekliyor. Anlaşma kapsamında Enerjisa Enerji, %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji sağlayarak uluslararası geçerliliğe sahip I-REC Yeşil Enerji Sertifikaları sunacak.

Projenin tanıtım toplantısında konuşma yapan H&M Ülke Müdürü Hülya Sevindik, “Tekstil sektörü, sürdürülebilirlik alanında büyük bir sorumluluk taşıyor. Bu proje, sektörde fark yaratacak bir adım niteliğinde ve bu yolculukta şirketlerin bir araya gelmesi büyük bir anlam taşıyor” dedi.

Toplantı yürütücüsü ve ev sahibi olan Üniteks Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nejat Erdoğan da, “Bu proje, Üniteks olarak sürdürülebilirlik hedeflerimizi bir adım daha ileriye taşımamıza imkan sağlıyor. Tedarik zincirimizle birlikte bu yolculukta öncü olmaktan gurur duyuyoruz. Bu stratejik iş birliği ile sıfır karbon hedefine yaklaşarak çevresel taahhüdün yayılmasına ve sürdürülebilirlik bilincinin artırılmasına katkı sağlamayı umuyoruz” diye konuştu.

Yeşil enerji, ihracat yapan şirketlerin rekabet gücünü artırıyor

Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk de, “Sunduğumuz yeşil enerji ürünleri; müşterilerimize emisyon azaltımı, maliyet tasarrufu ve enerji verimliliği açısından önemli faydalar sağlıyor. Özellikle Üniteks gibi ihracat yapan müşterilerimiz, yeşil enerji kullanarak karbon emisyonlarını azaltıyor ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlama konusunda rekabet güçlerini artıran avantajlar elde ediyorlar. Ayrıca müşterilerimiz, yeşil enerji tercihleriyle marka itibarlarını güçlendirirken; toplumumuz ve gezegenimiz için daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmemize de katkıda bulunuyor. Müşterilerimizin ihtiyacına özel, sürdürülebilirliği destekleyen çözümler sunmaya devam edeceğiz” dedi