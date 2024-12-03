  1. Ekonomim
  2. Gıda
  3. SushiCo, Japon mutfağı lezzetlerine ev sahipliği yaptı
Takip Et

SushiCo, Japon mutfağı lezzetlerine ev sahipliği yaptı

Türkiye’nin ilk ve en büyük Uzak Doğu restoran zinciri SushiCo, Jetro iş birliği ile düzenlenen özel davete ev sahipliği yaptı. SushiCo’nun konsept restoranı ZEN’de gerçekleşen davet ile Japonya merkezli 6 gıda firmasının tanıtımı gerçekleşti. Markanın uluslararası gastronomi sahnesindeki gücü ve lezzeti bir kez daha sevenleriyle buluştu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SushiCo, Japon mutfağı lezzetlerine ev sahipliği yaptı
Takip Et

27 yıldır Türkiye’de ve yurt dışında Japon mutfağının eşsiz lezzetlerini başarıyla sunan Türkiye’nin ilk ve en büyük Uzak Doğu restoran zinciri SushiCo, Japonya Dış Ticaret Örgütü (JETRO) iş birliği ile markanın konsept restoranı ZEN’de gerçekleşen özel davete ev sahipliği yaptı. Davete, Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, birçok medya temsilcisi ve influencer katılım sağladı. Aynı zamanda Türkiye ve Japonya arasında kültür elçisi olan marka, etkinlikte tanıttığı 6 gıda firmasının ürünleriyle özel bir menü hazırlayarak davetlilere unutulmaz lezzet deneyimi yaşattı.

Türkiye’de Japon kültürü ve lezzet deneyimi yaşattı

JETRO iş birliğiyle gerçekleşen davet, misafirlere keyifli bir akşam sundu. Japon mutfağını Türkiye’de başarıyla temsil eden ve destekleyen SushiCo ve iş ortakları taze ve otantik malzemelerle hazırlanan lezzetlerini geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyor. SushiCo’nun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Japonya’nın en iyi soya soslarından biri olarak seçilen Shibanuma ve Japonya merkezli 6 gıda firması tanıtıldı. Marka, mutfak sanatına ve geleneksel tekniklere olan bağlılığıyla, Japon mutfağının inceliklerini ve özgün tatlarını hem yerel hem de uluslararası arenada başarıyla sergilemeye devam ederken iki ülke arasında kültür elçisi görevini de sürdürüyor.

Antep usulü lahana sarması tüyosu ; Asla içi dağılmıyor ve lahana yırtılmıyorAntep usulü lahana sarması tüyosu ; Asla içi dağılmıyor ve lahana yırtılmıyorAktüel
Kuzu ciğeri karaborsaya düştü! Zamlı fiyatlar pirzolayı solladıKuzu ciğeri karaborsaya düştü! Zamlı fiyatlar pirzolayı solladıEkonomi

 

Gıda
10. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'nin odak noktası “Gıda Arz Güvenliği” oldu
10. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'nin odak noktası “Gıda Arz Güvenliği” oldu
Gıdada önemli düzenleme: Kaynağını belirtme zorunluluğu geldi
Gıdada önemli düzenleme: Kaynağını belirtme zorunluluğu geldi
TÜSEDAD çiğ süt için tavsiye fiyatını açıkladı
TÜSEDAD çiğ süt için tavsiye fiyatını açıkladı
Gıda ithalatında fatura yükseliyor
Gıda ithalatında fatura yükseliyor
Gıda krizi kapıda: Zehirli ürünler soframızda mı?
Gıda krizi kapıda: Zehirli ürünler soframızda mı?
Dünyada gıda fiyatlarının yükselişi sürüyor: 1,5 yılın zirvesinde!
Dünyada gıda fiyatlarının yükselişi sürüyor: 1,5 yılın zirvesinde!