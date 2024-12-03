SushiCo, Japon mutfağı lezzetlerine ev sahipliği yaptı

27 yıldır Türkiye’de ve yurt dışında Japon mutfağının eşsiz lezzetlerini başarıyla sunan Türkiye’nin ilk ve en büyük Uzak Doğu restoran zinciri SushiCo, Japonya Dış Ticaret Örgütü (JETRO) iş birliği ile markanın konsept restoranı ZEN’de gerçekleşen özel davete ev sahipliği yaptı. Davete, Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, birçok medya temsilcisi ve influencer katılım sağladı. Aynı zamanda Türkiye ve Japonya arasında kültür elçisi olan marka, etkinlikte tanıttığı 6 gıda firmasının ürünleriyle özel bir menü hazırlayarak davetlilere unutulmaz lezzet deneyimi yaşattı.

Türkiye’de Japon kültürü ve lezzet deneyimi yaşattı

JETRO iş birliğiyle gerçekleşen davet, misafirlere keyifli bir akşam sundu. Japon mutfağını Türkiye’de başarıyla temsil eden ve destekleyen SushiCo ve iş ortakları taze ve otantik malzemelerle hazırlanan lezzetlerini geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyor. SushiCo’nun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Japonya’nın en iyi soya soslarından biri olarak seçilen Shibanuma ve Japonya merkezli 6 gıda firması tanıtıldı. Marka, mutfak sanatına ve geleneksel tekniklere olan bağlılığıyla, Japon mutfağının inceliklerini ve özgün tatlarını hem yerel hem de uluslararası arenada başarıyla sergilemeye devam ederken iki ülke arasında kültür elçisi görevini de sürdürüyor.