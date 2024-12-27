Türkiye’de bir ilk olan Uzak Doğu Mutfağı Dersi başarıyla tamamlandı

1997’den bu yana Türkiye’de Uzak Doğu mutfağının öncüsü olan SushiCo, Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi Bölümü iş birliğiyle önemli bir ilke imza attı. 26 Eylül’de başlayan ve yaklaşık 14 hafta süren SushiCo Uzak Doğu Mutfağı Dersi, öğrencileri Uzak Doğu mutfağının eşsiz tatlarıyla buluşturdu. SushiCo’nun deneyimli şefleri, ders boyunca geleneksel tarifleri, kullanılan özel malzemeleri, geleneksel pişirme tekniklerini ve bu lezzetlerin sırlarını öğrencilere aktardı. Hem teorik bilgiler hem de uygulamalı çalışmalarla zenginleştirilen program, katılımcılara eşsiz bir gastronomi deneyimi sunarken, Uzak Doğu mutfağının kültürel ve lezzetsel zenginliklerini keşfetmelerine olanak tanıdı. Eğitim, Türk gastronomisine değer katarken geleceğin şeflerine ilham vererek gençleri Uzak Doğu mutfağının incelikleriyle buluşturarak tamamlandı.

Dumanoğlu: Uzak Doğu lezzetlerini dünyaya taşıyoruz

Sertifika töreninde konuşan SushiCo Kurucu Ortağı Baran Dumanoğlu, “1997’den bu yana Türkiye’de Uzak Doğu mutfağını temsil ediyor ve öncüsü olmanın gururunu yaşıyoruz. 25 yılı aşkın süredir, kaliteli malzemeler ve orijinal tariflerimizle Çin, Japon, Tayland ve Kore mutfaklarının lezzetli tatlarını 80’i aşkın restoranımızda misafirlerimizle buluşturuyoruz. Dijitalleşme ve müşteri memnuniyeti gibi yeni nesil kriterlere odaklanarak, tüm şubelerimizde aynı lezzeti yüksek kaliteyle yakalıyor ve her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz 14 hafta boyunca Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi Bölümü ile gerçekleştirdiğimiz SushiCo Uzak Doğu Mutfağı dersiyle, geleceğin şeflerine Uzak Doğu mutfağının inceliklerini aktararak öğrencilere ilham verdik. Her bir katılımcının Uzak Doğu mutfağına olan ilgisini ve tutkusunu görmek, bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. İlerleyen süreçte, çok daha güzel işlerde bir araya gelmeyi temenni ediyoruz. Hedefimiz, lezzetli tatlarımızı dünya çapında yaymayı devam ettirerek, uluslararası alanda ağımızı genişletmek ve gastronomi dünyasında kendimize sağlam bir yer edinmek” açıklamasında bulundu.