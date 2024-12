Türkiye’de et neden Avrupa’da ya da ABD'den daha pahalı?

Takip Et

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, hayvancılık sektörüne yönelik açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Sektörün önde gelen ismi olan Solakoğlu, Türkiye’de ve dünyada, süt, et ve hayvancılık alanında araştırmalarıyla öne çıkarken, dünyada bu işlerin nasıl yapıldığını da yakından inceliyor. Kendi çiftliğinde de uygulamalarını dünya standartlarına taşıyan Solakoğlu, Türkiye’de etin neden daha pahalı olduğunu bu bilgiler ışığında anlattı.

Avrupa'da etin fiyatı nasıl uygun olabiliyor?

CNBC-e’de katıldığı bir programda Sencer Solakoğlu, Avrupa’da üretimin Türkiye’de daha ucuza olmadığını belirtirken, etin fiyatının ise uygun olmasını şu şekilde özetledi:

“Avrupa’da o bir danayı kestiği zaman 350 kilo kemikli et elde ederken, biz aynı danadan birebir aynı danadan 250kilo et elde ediyoruz. Çünkü kesim zamanını doğru belirleyemiyoruz. Çünkü matematikle değil, babadan görmüşüz. İşte 14. Ayda kesilir, 16. Ayda hayvan kesilir. Hiçbir şeyi ölçmemişiz. Amerika’da ultrasonla üstten antrikot santimetrekaresini ölçüp o tamam olduğu zaman mesela kesiyor. Böyle bilimsel yaklaşımlarla birim girdiden daha fazla çıktı elde edebiliyor olmanız lazım. Bu, domates üreticisi için de aynı şey geçerli, karpuz için de aynı şey et için de aynı şey geçerli, süt için de aynı şey geçerli.”