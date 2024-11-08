Gıdada tağşiş ve hilenin önüne nasıl geçilecek?
YESİDEF Başkanı Hüseyin Bozdağ ve İYSAD Başkanı Sedat Zincirkıran, Süheyla Yılmaz ile Sektörün Yönü programında gıdada tağşiş ve hileden, yemek sanayinin ülke ekonomine katkılarına dair yemek sektörü ile ilgili pekçok konuda önemli açıklamalarda bulundular.
Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ ve Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı (İYSAD) Başkanı Sedat Zincirkıran, Süheyla Yılmaz ile Sektörün Yönü programında son dönemde gündemde olan gıdada tağşiş ve hileden kaçınmak için vatandaşa tavsiyelerde bulunurken yemeke sektörünün ülke ekonomisine katkılarını da paylaştılar.
Bozdağ ve Zincirkıran'ın açıklamalarının tamamını buradan izleyebilirsiniz...