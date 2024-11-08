Gıdada tağşiş ve hilenin önüne nasıl geçilecek?

Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ ve Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı (İYSAD) Başkanı Sedat Zincirkıran, Süheyla Yılmaz ile Sektörün Yönü programında son dönemde gündemde olan gıdada tağşiş ve hileden kaçınmak için vatandaşa tavsiyelerde bulunurken yemeke sektörünün ülke ekonomisine katkılarını da paylaştılar.

Bozdağ ve Zincirkıran'ın açıklamalarının tamamını buradan izleyebilirsiniz...