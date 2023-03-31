GYODER Başkanlığına Mehmet Kalyoncu yeniden seçildi

GYODER 23. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Kuzu Grup ev sahipliğinde gerçekleştirildi. GYODER Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliği ile Mehmet Kalyoncu yeniden seçildi.

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Kalyoncu, dernek olarak deprem bölgesinde kentsel iyileşme için üyeleriyle birlikte gönüllü seferberlik başlattıklarını belirterek, 11 şehri etkileyen depremlerin toplam 110 bin kilometrekare alanı kapsadığını, bölgede en elzem konuların başında, kalıcı göçü de engellemek adına yuvalarını kaybedenler için yapılması gereken geniş ölçekli yeni yerleşim alanlarını hayata geçirmek geldiğini aktardı.

Kalyoncu, bu nedenle deprem bölgesinde hayata geçirilecek olan yeni şehir merkezlerinin "masterplan tasarımları" için tamamen gönüllü bir şekilde tabiatla uyumlu, tasarıma değer veren, en uygun tekniği baz alan ve toplumun menfaatlerini önceleyen bir bakış açısıyla ellerinden gelen desteği sunmak için çabaladıklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"Konu deprem olunca tabii ki gündemde İstanbul da var. İstanbul'da 1,2 milyona yakın bina bulunuyor. Bunun 817 bini, 2000 yılı öncesi yapılmış. Burada hem güçlendirmeyi hem kentsel dönüşümü̈ konuşuyoruz ancak bunu da yeni yerleşim alanları oluşturmak, İstanbul'un yoğunluğunu dağıtmak suretiyle dengelemek daha isabetli olacaktır.

Kentsel dönüşümde uzun süredir denenmiş dönüşümü, tüm İstanbul için aynı anda başlatırsak yakın zamanda Kadıköy'de yaşadığımız gibi bütün şehir şantiyeye dönüşür. O yüzden bu işin olmazsa olmazı erişilebilir kiralık konut üretimini hızlandırmak ve hatta arsa maliyetini denklemden çıkararak, erişilebilirliği daha kolay sağlayıp kaynaklarımızı atıl olan arsa veya arazide değil, dinamik ve sosyo-ekonomik faydası daha yüksek olan üretim süreçlerinde değerlendirmeliyiz."

GYODER/ CITYLAB TÜRKİYE projesini hızlandırdık

GYODER olarak hayata geçirdikleri önemli projeler hakkında da bilgiler veren Kalyoncu, şehirleri başta deprem olmak üzere afetlere hazır hale getirmek, yeniden yapılanma sürecinin stratejisini oluşturmak ve uygulamak hedefiyle faaliyet gösterecek olan GYODER/ CITYLAB TÜRKİYE projesini hızlandırdıklarını belirtti.

Kalyoncu, GYODER Yeni Konut Modeli'ne de vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle son dönemlerde kiralık konut arzında yaşanan daralmaya bir çözüm üretmek adına kamu, özel sektör ve finans kuruluşlarının güçlü yanlarını erişilebilir fiyatlı kiralık konut üretimi amacıyla bir araya getiren GYODER Yeni Konut Modeli, arsa maliyetinde elde edilen tasarrufu son kullanıcı olan kiracıya yansıtıyor. Kurumsal kiraya veren yapısını ülkemizde oluşturarak, kiracıların ev sahipleri ile yaşadığı problemlerin de önüne geçiyor.

Alanında uzman firmaların oluşturulan kurgu sayesinde en nitelikli, bakımı en kolay, en az enerji tüketen, en çevreci yapıları üretmesi gerekiyor. Bu model sayesinde şehirlerimizde en uygun kiralık konutları üretebiliriz, faydalanacak kişilere ilişkin devlet uygunluk kriteri belirleyebilir, bizim önerimiz bu imkanın öncelikle deprem riski taşıyan yapı sahipleri veya kiracılar için sunulması olur ve bu sayede bu imkanın en çok ihtiyaç duyana gittiğinden emin olunur."

GYODER 23. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda "Dirençli Yaşam Alanlarında Tasarımın Gücü" paneline de yer verildi.