Hırdavatçılardan ilk iki ayda 1,7 milyar dolarlık ihracat

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), katma değerli ihracatı artırmak, sektör sorunlarını belirlemek, firmaların finansal sorunlarına çözüm arayışı, Ar-Ge konusunda üyelerin gelişimi, yeni teknolojilerden ve son gelişmelerden sektörün haberdar olması adına düzenlenen sektör buluşmalarına devam ediyor.

Hırdavat sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda konuşan İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6'ncı sektör olan demir ve demir dışı metallerin Ocak-Şubat dönemi ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 2 milyar dolarla genel ihracattan yüzde 6,4 pay aldığını belirtti.

Dünya Hırdavat Sektörü ihracatından yaklaşık yüzde 1,1 pay ile 20’nci sırada yer alan Türkiye'de ihracat hacmi, 2021'de 192,3 milyar dolara ulaştı. 2023 Şubat ayında ihracat miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,43 düşüşle 45,59 bin ton olarak gerçekleşirken, ocak-şubat döneminde yüzde 7,85 düşüşle 97 bin ton seviyesinde gerçekleşti.

Altı alt sektör ihracatında düşüş

İDDMİB çatısı altında yer alan sektörlerin şubat ayı rakamlarında düşüş gözlendi. Hırdavat sektörü ihracatı 2023 Şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 6,34 düşüşle 188,9 milyon dolar, alüminyum sektörü ihracatı yüzde 29,10 düşüş ile 393 milyon dolar, bakır sektörü ihracatı yüzde 15,55 düşüşle 186 milyon dolar, genel mutfak sektörü ihracatı yüzde 9,8 düşüşle 477 milyon dolar, metal ambalaj sektörü ihracatı yüzde 4 artış ile 38,5 milyon dolar, döküm sektörü ihracatı yüzde 1,6 artış ile 765,3 milyon dolar, yapı malzemeleri sektörü ihracatı yüzde 22,82 azalış ile 2,1 milyar dolar ve armatür sektörü ihracatı ise Şubat ayında yüzde 4,82 düşüşle 316 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Sektörün en çok ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat, 2023 Ocak-Şubat ayı itibarı ile kümülatif olarak bir önceki yıla göre yüzde 3,5 azalarak 710,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Diğer Avrupa ülkelerine bir önceki seneye göre yüzde 30,7 artışla 413,1 milyon dolar ve Yakın ve Orta Doğu Asya’ya yüzde 3,35 azalışla 267,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 2023 Şubat döneminde en çok ihracat 109 milyon dolar ile Almanya’ya gerçekleşirken, ikinci sıradaki Rusya'ya 69,7 milyon dolar, üçüncü sıradaki Irak’a 47,2 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Bu dönemde en fazla artış yüzde 139,2 ile Rusya'ya yapıldı. Hırdavat sektöründe 2023 Ocak-Şubat döneminde en fazla ihracat yapılan il 864,34 milyon dolar ile İstanbul, 171,09 milyon dolar ile İzmir ikinci sırada ve 155,27 milyon dolar ile Bursa üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde toplam ihracatın da yüzde 48,5’i sadece İstanbul’dan yapıldı.

4 fuar bir arada

Tecdelioğlu, Hırdavat Fuarı Hardware Eurasia'nın, Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (HISİAD) sektör duayenliğiyle 24-27 Mayıs tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde sektörün tüm bileşenlerini ikinci kez bir araya getireceğini, Bakanlığın destek olduğu bu fuara yurt dışından çok ciddi alım heyetlerinin geleceğini belirtti.

Tecdelioğlu; birbirini tamamlayan 4 tane fuarın, Hardware Eurasia Avrasya Hırdavat Fuarı adı altında Tüyap Fuarcılık Grubu’nun 44 yıllık fuarcılık deneyimini, Messe Düsseldorf iş birliği ile birleştirerek, Avrasya Endüstriyel Bağlantı ve Sabitleme Elemanları Fuarı, Wire Tech İstanbul Tel Üretimi ve Teknolojileri İhtisas Fuarı ile Tube Steel İstanbul Boru, Profil, Tel Çelik, Üretimi ve İhtisas Fuarı'nın bir arada gerçekleşeceğini kaydetti.

TÜYAP'ın dernek üyelerine yüzde 15'e yakın bir indirim yaptığını dile getiren Tecdelioğlu, "Fuarcılık sektörünün iki büyük oyuncusunun iş birliği fuarımızı sektörünün önemli ticaret platformu olarak daha da güçlü bir konuma getiriyor. Yani 7 tane holde, 45 bin metrekare kapalı alanda çok büyük bir fuar oluyor. Ciddi bir Hardware buluşması oluyor." dedi.

15 binin üzerinde ziyaretçi beklentisi

Hem Türkiye içinden hem de Avrupa ülkeleri, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika başta olmak üzere oldukça geniş bir coğrafyadan sektörün alıcıları konumunda olan profesyoneller, fuarı ziyaret etmeleri amacıyla İstanbul’a davet edilecek. Türkiye’deki hırdavat ve bağlantı elemanları endüstrilerinin uluslararası ticaret hacmini arttırmak maksadıyla hedef pazarlarda yapılan tanıtım çalışmaları ile fuarın 2023 yılında toplamda 15 bin ziyaretçi hedefine ulaşması planlanıyor. Bunun 3 bine yakınının ise sektörün yurt dışındaki hedef pazarlardan gelen uluslararası ziyaretçilerden oluşması hedefleniyor.

Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan hırdavat sektörünün daha da büyümesi bakımından bu fuarın önemli bir rol oynadığını kaydeden Tecdelioğlu, "Türkiye’deki hırdavat sektörü yılda ortalama 10,6 milyar dolar ihracat yapan dev bir endüstri. 14 bin paydaşı ve 850 bin çalışanı olan büyük bir aileyiz. Bu ailenin buluşma noktası da bu fuardır. İlerleyen yıllarda daha da büyüyeceğine inandığımız bu fuar ile Türkiye’deki hırdavat sektörü, dünya genelindeki hırdavat endüstrisinden daha büyük bir pay alacaktır.” şeklinde konuştu.

Kazakistan’da Türk ürünlerine talep

Kazakistan Ticari Ateşesi’nden ülkede çok ciddi anlamda Rusya ambargosu, Avrupa Birliği'nin gizli ambargosundan dolayı birçok üründe tedarikte sıkıntı çektiklerini, Türkiye'nin ürünlerine de Kazakistan'da ihtiyaç olduğunu ögrendiklerini söyleyen Tecdelioğlu, "Acilen hırdavatla ilgili; teknik el aletleri, mobilya aksesuarları hem de bağlantı elemanları gerekiyor. Çünkü tedarikte sıkıntı olduğu için açık var dedi. Yani bu direk Ticaret Bakanlığımızın ve oradaki Ticaret Ateşemizin bize vermiş olduğu güzel ve büyük bir Pazar.” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail’den talep artışı

Yakın tarihte İsrail'e gittiklerini ve çok başarılı bir heyet gerçekleştirdiklerinin altını çizen Tecdelioğlu, "18 firma, 24 kişi yaklaşık 400'e yakın görüşme yaptık. 400 firma, inanın sabah 9'da başladık. Akşam 5'te kapıları kapattığınız halde dahi hala devam ediyordu. Müthiş bir ilgi vardı. Uzun süredir kapalı olan İsrail kapısı tekrar açıldı ve şu an müthiş taleplerle geliyor." ifadelerini kullandı.

Dijital çağrı

TRADE 365'in bir dijital platform olduğunu ve TRADE 365'in altında Hardware 365 adı altında bir platformun yer aldığını vurgulayan Tecdelioğlu, "Bu platforma firmalarınızın üye olmasını istiyoruz. Firmalarınızın ürünlerini buraya kaydedin, burası ücretsiz. Buranın tanıtılması tüm dünyaya yayılmasıyla ilgili çok ciddi çaba sarf ediyoruz. İDDMİB online işlemleri için yöneticiler, patronlar, genel müdürler, ihracat genel müdürleri, lütfen buraya girin ve kullanmayı öğrenin. Çünkü birçok veriyi, bilgiyi şirketinizle ilgili ihracat rakamlarını, şirketimizin hangi coğrafyaya ne kadar ihracat yaptığını, hatta şirketinizin sektörde firmalarıyla ne durumda olduğunu, online ihracatınızın verilerini ve bilgilerini alabilirsiniz. Burası Ticaret Bakanlığı’na bağlı bir online platform. Birçok veriyi ve bilgiyi bu platform içinden alabiliyorsunuz." dedi.

Uzak ülkeler stratejisi kapsamında önümüzdeki dönemde Meksika'ya, ABD'ye, Kanada'ya heyetler düzenleyeceklerini belirten Tecdelioğlu, ayrıca İtalya Milano’da ve ABD'de fuarlara katılacaklarını da belirtti.