Hazır Beton Endeksi 2025’e düşüşle başladı: Faaliyet endeksi dipte

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2025 Ocak Ayı Raporu’nu açıkladı.

2025 yılının ilk ayında tüm endeksler aşağı yönlü hareket ederken, Faaliyet Endeksi en düşük seviyeye gerileyen endeks oldu. 2025 yılı ocak ayında Beklenti Endeksi hariç tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azalırken en büyük düşüş Faaliyet Endeksi’nde göründü.

Beklentiler eşik altına geriledi

Hazır Beton Endeksi 2025 Ocak Ayı Raporu’na göre, 2024 yılının son ayında pozitif tarafa geçen Beklenti Endeksi 2025 yılı ocak ayında yeniden eşik değerin altına geriledi. 2025 yılının ilk ayında tüm endeksler aşağı yönlü hareket etmiş görünmektedir. Alt endeksler içerisinde en düşük seviyeye gerileyen ise Faaliyet Endeksi oldu. 2024 yılının son çeyreğinde görülen yükseliş yılın ilk ayında yerini gerilemeye bırakmış durumdadır.

Geride bıraktığımız 2025 yılı ocak ayında Beklenti Endeksi hariç tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azalmış durumdadır. En fazla düşüş Faaliyet Endeksi’nde görünmektedir. Güven Endeksi’ndeki gerileme oldukça sınırlı düzeyde iken Beklenti Endeksi geçen yılla aynı seviyede kalmıştır. Diğer endekslerdeki düşüşün Birleşik Beton Endeksi’ni de aşağı çektiği görünmektedir.

Ocak ayında tüm endeksler aşağı yönlü hareket etti

Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “2025 yılı ocak ayında tüm endeksler aşağı yönlü hareket etti. En düşük seviyeye gerileyen ise Faaliyet Endeksi oldu. 2024 yılının son çeyreğinde görülen yükseliş yılın ilk ayında yerini gerilemeye bıraktı. Ocak ayında Beklenti Endeksi hariç tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azalırken en fazla düşüş Faaliyet Endeksi’nde göründü.” dedi.

Faiz indirimleri inşaat için önemli

Ekonomik gelişmelerle ilgili görüşlerini paylaşan THBB Başkanı Yavuz Işık, “2025 yılında faiz indirimlerinin devam etmesi inşaat sektörü açısından kritik bir gelişmedir. Zira konut sektörünün 2025 yol haritasının belirleyicisinin bu olacağını düşünüyoruz. Konut satışları, ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 oranında artarak 112 bine ulaştı ki bu durum, ülke genelinde konut satışlarındaki son dönemde görülen en yüksek ocak ayı değeridir. Daha önemlisi kasım ayında ipotekli konut satışları yıllık yüzde 316 artış gösterdi ancak bu hareketliliğin devam etmesi için ekonomi yönetiminin enflasyon ile mücadelede başarı sağlarken aynı zamanda dengeli bir faiz politikasını hayata geçirmesi gerekmektedir. Bankaların konut kredisinde hâlihazırda aylık yüzde 2,75’e inen faiz oranını önümüzdeki dönemde daha makul seviyelere çekmesi gerekiyor ki konut satışlarında ve inşaatta beklenen hareketlilik gerçekleşsin.” dedi.