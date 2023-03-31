İSDER Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Serkan Karataş seçildi

İSDER 9. Olağan Genel Kurulunda, Yönetim Kurulu Başkanlığına 2023-2024 dönemi için de Serkan Karataş seçildi. Toplantıda Yönetim Kurulunun da görevine tam kadro devam etmesi kararlaştırıldı.

Sektörün yüzde 80'inden fazlasını 50 üyesiyle temsil eden İSDER'in Genel Kurulunda sektör sorunları masaya yatırıldı ve çözüm önerileri tartışıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karataş, istif makineleri sektörü olarak daha fazla üreten, daha güçlü bir Türkiye vizyonuyla hiç durmadan çalıştıklarını belirtti.

Karataş, sektör olarak, zorlu piyasa koşullarına rağmen geçmiş yıllara göre daha yüksek tutarda ve sayıda ihracat gerçekleştirdiklerini ve 2022'yi 1 milyar dolara yakın ihracatla kapattıklarını kaydetti.

Avrupa'nın enerji kısıtlamaları nedeniyle üretimdeki düşüşlerini Türkiye'den tedarikle karşılayabileceklerini vurgulayan Karataş, "Avrupa'daki enerji krizi Türkiye istif makineleri sektörü için bir fırsat olabilir. Bu durumun ihracatımızı 2023 yılında güçlü kılacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörü daha büyütmek ve küresel oyuncu olmak için durmadan çalıştıklarını bildiren Karataş, gerçekleştirdikleri çalışmalara ve yeni dönem planlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İstif ve iş makineleri sektörlerinin küresel arenada oyun kurucu olması için sektördeki tüm paydaşlarımızla birlikte çok çalışmalı ve işimizi her zamankinden çok daha iyi yapmalıyız. Daha çok istihdam ve daha çok üretim için katkı sağlamaya kesintisiz şekilde devam etmeliyiz. Bizim en önemli hedeflerimizden biri sektörümüze ilişkin Türkiye markasının canlandırılmasıdır. Bu kapsamda sektör olarak elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğiz. Tüm ülkelerle rekabet edeceksek her bir kurum ve kuruluşun bu anlayışla yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sektör paydaşları olarak yolumuza bu vizyonla devam etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz."