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Kamu işçilerinin pazarlık süreci başlıyor

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçi maaşlarına 2025-2026 döneminde yapılacak zam için Türk-İş ve Hak-İş, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine yönelik çalışmalara başladı.

Haber Merkezi
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Kamu işçilerinin pazarlık süreci başlıyor
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Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 600 bine yakın işçinin ücretlerini kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için yetkili konfederasyonlar zam hazırlıklarına başladı.

Türk-İş'te Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlığında oluşturulan, "Kamu Koordinasyon Kurulu" 22 Ocak'ta ilk toplantısını yapacak. Burada alınan kararlar, 23 Ocak'ta yapılacak Türk-İş Başkanlar Kurulu'nda ele alınacak.

Hak-İş'te de Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli başkanlığında kurulan "Kamu Koordinasyon Kurulu" ilk toplantısını 26 Aralık 2024'te yaparken, gelecek günlerde tekrar toplanacak.

Sözleşme kapsamında bulunan sendikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki başvurusunda bulunurken, bu ay sonuna kadar tüm sendikaların yetki belgelerinin tamamlanması bekleniyor.

Tüm sözleşmeleri yakından ilgilendiriyor

Yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri açısından da önem taşıyor.

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