Kışlık ürün rafta kaldı

Yener KARADENİZ

Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da da son yılların en sıcak kışının yaşanması, kışlık ürün satışlarının düşmesine yol açtı. Geçen yıla oranla söz konusu kategoride satışların yüzde 20 düştüğü belirtilirken markalar söz konusu kategorideki ürünlerini azaltıp yerine her mevsim giyilebilecek zamansız ürünlerin payını artırdı. Öte yandan sıcak giden havalar, yazlık yeni sezon ürünlerinin bu yıl geçen yıla göre çok daha erken vitrinlerde yerini almasına yol açtı.

Karsızlık markalara da bulaştı

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, sektörde işlerin birçok kategoride indirimlerin de etkisi ile hem adet hem de ciro anlamında gayet iyi gittiğini ancak marjların genel itibari ile geçen yıla oranla düşük seyrettiğini anlattı. Öncel, tekstil ile başlayıp hazır giyim üreticilerine sirayet eden karlılık sorununun markaları da etkilemeye başladığını işaret ederek, “Karlılık sorunu ile karşı karşıyayız” dedi. İndirimlere rağmen havanın sıcak seyretmesi nedeni ile kışlık ürün satışlarının çok iyi gitmediğini ifade eden Öncel, “Hava sıcaklıklarında düşüş bekliyoruz. Perakendeci kar yağışlarını bekliyor” dedi.

Kışlıklar soğuk ülkelere sevk ediliyor

Erkek giyimin öncü markalarından Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem de genel itibari ile sektörde kışlık ürün talebinde yüzde 20 düşüş yaşandığını aktardı. Suerdem, “Biz bunu öngörmüştük. Buna yönelik daha mevsimlik ürünler koymuştuk mağazalara. Kalın ürünlerde yüzde 20 düşüş var. Kışın henüz bitmediğini hala şansımız olduğunu düşünüyoruz. Başka bir formül de bu tarz ürünleri havaların daha soğuk seyrettiği yurtdışı mağazalarımıza yönlendirmek. Başta Rusya olmak üzere kuzey ülkelerinde bu tarz ürünler değerlendirilebiliyor” ifadelerini kullandı.

Kışlıkların yerini zamansız ürünler aldı

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da tüm dünyada küresel ısınmanın etkisi ile üretimde değişimler yaşandığını, kışlık kalın ürünlerin yerine daha çok mevsimsel ürünlere yönelim olduğunu söyledi. Orakçıoğlu, “Küresel ısınmanın etkisiyle mevsimler kaydı. Eskisi gibi kalın kışlık kazaklar çok talep edilmiyor. Bu nedenle her mevsimde giyilecek zamansız ürünlere yönelim arttı. Bu da müşteri için bir avantaj aynı zamanda. Ancak yine de havaların sıcak gitmesi nispeten kalın ürünlere talebi etkiledi. Rafl arda vitrinlerde zamansız ürünleri artırmak lazım” şeklinde konuştu.