Asset GLI, Avrupa’da büyümeye devam ediyor

Türk lojistik markası Asset Global Logistic Integration (Asset GLI) 2022 yılı faaliyet raporunu yayımladı.

Rapora göre marka, Asset GLI, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da da büyümesini sürdürüyor. İlk şubesini Almanya Köln’de hayata geçiren Asset GLI, 2022 Ocak ayı itibarıyla 5 bin metrekarelik deposu ile e-ticaret gönderileri kapsamında, pazaryerleri ve bireysel gönderilere hem fulfillment hem de operasyonel olarak hizmet veriyor.

Hizmet kapsamında sipariş verilme aşamasından satış noktasındaki işlemlere ve müşteriye teslimine kadar geçen süreç yönetimiyle firmalar arasındaki iletişimin sağlanmasını Asset GLI çatısı altında tek merkezden yönetiliyor.

Almanya Gümrük İdaresi kontrolünde alınan izinleri, yazılım entegrasyonu ile birleştiren Asset Worldwide Express, hem Türkiye’den e-ticaret, kargo ve mikro ihracat kapsamında ETGB işlemlerini hem de Almanya’da ithalat işlemlerini tek panelden yönetme, depolama ve iade süreçlerini kontrol etme imkanı sunuyor.

Almanya Gümrük İdaresi kontrolünde alınan izinleri, yazılım entegrasyonu ile birleştiren

Asset Worldwide Express, hem Türkiye’den e-ticaret, kargo ve mikro ihracat kapsamında ETGB işlemlerini hem de Almanya’da ithalat işlemlerini tek panelden yönetme, depolama ve iade süreçlerini kontrol etme ayrıcalığını müşterilerine sunuyor.

İkinci şubesini İtalya’da hizmete aldı

Asset GLI Türkiye'deki ve Almanya’daki lojistik faaliyetlerinin ardından İtalya'da da şube açarak uluslararası genişleme planlarına hız verdi. Yurt dışındaki ikinci şubesini İtalya Milano’da Asset SrL olarak hayata geçiren marka, 2022 Ekim ayı itibarıyla karayolu ve Intermodal çözümlerini hayata geçirerek, özmal ekipman yatırımlarından da aldığı güç ile Türkiye-İtalya arasında yapılan ticarette bir lojistik çözüm ortağı olarak hizmete başladı. Asset GLI, İtalya'daki yeni şubesiyle müşterilerine daha geniş bir yelpazede hizmet sunacak. Yeni açılan şube, İtalya'da yerel müşterilere, tedarikçilere ve ortaklara daha yakın olmanın yanı sıra şirketin uluslararası iş hacmini artırmasına da yardımcı olacak.

Yazılıma 100 dolarlık ek yatırım

Yurt dışı yatırımlarını yanı sıra Asset GLI, yurt içinde de şubeleşme yatırımlarını sürdürüyor. İzmir, Mersin ve Adana’da yaptıkları yatırımlarla büyümeye devam eden Asset GLI, lojistik merkez operasyonunu Flat Ofis Haliç’e taşıdı. Marka; Air Cargo, Road Transport ve Ocean

Freight operasyonlarını da bu yeni merkez ofisinden yürütecek.

Marka şubeleşmenin yanında yazılım gibi alt yatırımları da gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Asset GLI, ASSET OPTIMUS ve entegre lojistik çözümlerini daha da güçlendirmek adına network, server, güvenlik ekipmanları için 100 bin doları aşan ek yatırım yaptı.

Beyanname ve gümrükleme işlemlerinde ilk 5’te

Türkiye genelinde, gümrüklerde yapılan beyanname sayıları ve işlem hacmi bakımından 2 bini aşkın gümrük müşavirliği şirketi arasında işlem hacmi itibarıyla ilk 5 içine girmeyi başaran Asset GLI, bu başarısına aynı zamanda söz konusu başarısına 2022 yılı üçüncü çeyreğinde vergi rekortmenliğini de ekledi.