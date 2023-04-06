ESA, lojistik ve gümrükleme süreçlerini kolaylaştırıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Pandemi sonrası önemi iyice artan lojistik sektöründe doğru yatırımları yapan firmalar büyüme devam ediyor. 2015 yılı eylül ayında Bursa bölgesinde gümrük acenteliği yapmak amacı ile ticari faaliyetlerine başlayan ESA Lojistik ve Gümrükleme, aradan geçen zamanda doğru yatırımları yaparak büyümesini sürdürdü.

Bugün Bursa ve İstanbul’da birer merkez ve depolarının, Gemlik’te de irtibat ofisleri bulunduğunu belirten ESA Lojistik ve Gümrükleme Yönetim Kurulu Başkanı Erdi Altıntaş, “İrtibat ofislerimiz dışında toplam 2 bin metrekarelik depomuz ile müşterilerimizin önemli bir problemini de gideriyor, onları büyük bir maliyet yükünden de kurtarıyoruz. Müşterilerimize sadece nakliye ve lojistik anlamında değil gümrükleme kısmında da çözüm ortaklığı sunmamız bizi bir adım daha ön plana çıkarıyor. Bu sayede onları birçok külfetten kurtarırken bazı sorumlulukları da üzerimize alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kalitemizi koruduk”

Şirketin hikayesini de anlatan Altıntaş, “Bursa bölge gümrüklerinde firmaların özet beyan tescil, tır tescil gibi gümrük faaliyetlerini yürütürken bu işlemlere paralel olarak lojistik sektörüne de adım attık. 2017 yılında ise kendi içimizde oluşturduğumuz uzman bir ekip ile müşterilerimize lojistik alanında da hizmet vermeye başladık.

Bu sürecin elbette zorlukları oldu. Fakat müşterilerimizden gelen olumlu geri dönüşler bizi lojistik sektörüne karşı daha çok heyecanlandırıp bizim bu serüvenin içinde daha mutlu yol almamızı sağladı. Daha sonra sektör gelişmelerine paralel olarak 2020 yılında depolama işlerini faaliyet konularımızın arasına ekledik. Partnerlik anlaşmaları ile de güçlenmeye devam ettik. Önceliğimiz yapabileceğimiz işlerin bilincinde olarak bu yönde hareket etmek oldu. Bu sayede kalitemizi koruduk ve gelişimimizi sürdürdük” ifadelerini kullandı.

“Dinamik bir yapıya sahibiz”

Sadece ülke içerisinde değil uluslararası arenada da kapıdan kapıya lojistik yaptıklarını belirten Erdi Altıntaş, “Kendi öz malımız 10 adet aracımız var. Bunların yarısı uluslararası olarak çalışıyor. Araçlarımızın yetmediği durumlarda partner şirketlerimizden destek alıyoruz. Gümrükleme alanında aylık 1000 ila 1200 tır tescil hareketi yaparken, lojistik alanında ise günlük yaklaşık 250-300 metreküplük yük taşıyoruz.

Otomotiv ağırlıklı olarak çalışsak da birçok sektöre hizmet veriyoruz. Bütün operasyonu 35 kişilik bir ekip ile yürütüyoruz” diye konuştu. Son dönemde artan maliyetlerle birlikte lojistikteki en büyük kalemlerden birisinin depolama olduğunu belirten Altıntaş, “Yukarı yönlü büyüme ivmemiz devam ediyor. Bu dönemde mevcut depolarımıza ilave yapmanın bizleri güçlendireceğinin bilinci ile hareket ediyoruz. Kapıdan kapıya süreçlerde kendi depolarımızın olmasının avantajını kullanıyoruz.

Büyüme planlarımızda da öncelik verdiğimiz konuların başında depolarımızı geliştirmek var. Bu yılın ilk 6 ayını stabil geçirdikten sonra piyasada oluşan bilinmezliklerin giderileceğini öngördüğümüz ikinci yarı ile birlikte yeni depo alanı ve araç yatırımı planlarımızı da devreye almayı çngörüyoruz” dedi.