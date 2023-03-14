Lojistik sektörü STK'larından CILT, Türkiye'de faaliyete geçti

1919 yılından beri lojistik sektörünün gelişmesine katkıda bulunan CILT'in Türkiye kurucu başkanlığı görevine, TGL Transtaş Global Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, WİLAT Türkiye Kurucu Başkanı, DEİK Afrika Koordinatör Başkan Yardımcısı ve DEİK Togo İş Konseyi Başkanı olan Berna Akyıldız seçildi.

Yönetim kurulu asil üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerine Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, Türk Hava Yolları Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen ve deniz ulaştırma mühendisliği alanında çalışan bilim insanı Prof. Dr. Burcu Özsoy getirildi. CILT Türkiye’nin genel sekreterlik görevini Cavit Uğur ve saymanlık görevini Mert Akyıldız üstlendi.

CILT Türkiye Şubesi’nin üyelerini ise Prof. Dr. Emine Yazıcıoğlu, Ali Güreli, Fuat Pamukçu, Esra Kıvrak, Semra Özcan, Elif Sağır, Ezgi Yurdakul, Abide Gülel ve Prof. Dr. Zeynep Özsoy oluşturdu.

Taşımacılık alanında tek STK

CILT Türkiye Kurucu Başkanı Berna Akyıldız, CILT Türkiye'nin, ülkede bulunan 135 yabancı sivil toplum kuruluşu içerisinde lojistik ve taşımacılık alanında çalışan tek sivil toplum kuruluşu olarak yer aldığını belirtti.

Taşımacılık ve lojistik sektörünün aynı zamanda tüm sektörlerin kesişme noktasında olduğunu kaydeden Akyıldız, "Lojistik ve taşımacılık sektörünün gelişmesi ve güçlenmesi, orta koridor ve transit merkezi konumu ile Türkiye için son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Akyıldız, bu anlamda önemli ve saygın bir asırlık kurumu sektöre ve ülkeye kazandırmaktan mutlu olduklarını belirterek, "CILT Türkiye Şubesi Genel Kurul Toplantısı sonrası taşımacılık ve lojistik sektörünü geleceğe taşıma vizyonu ile çalışmalarını hızlandıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Berna Akyıldız, afet lojistiği, lojistik sektöründe dijitalleşme, orta koridor gibi yeni kavramların konuşulduğu CILT’in Türkiye’de faaliyet göstermesinin hem Türkiye hem de sektörün geleceği için önemli çıktılar ortaya koyacağını da belirtti.

CILT Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Serhat Soğukpınar ise 11 ili etkileyen, on binlerce insanın hayatını kaybetmesine, yolların kapanmasına, milyonlarca vatandaşın çetin kış koşullarında yaşam mücadelesi vermesine sebep olan deprem felaketinde, lojistik ve taşımacılığın ne kadar büyük bir önem taşıdığını, günlük hayatta kolaylıkla ulaşılan insani ihtiyaçların ne kadar büyük bir lojistik eforla kendilerine ulaştığını bir kez daha anladıklarını açıkladı.

Soğukpınar, şunları kaydetti:

"CILT Türkiye, henüz lansman hazırlıkları yaparken yaşanan bu felaket sonrasında tüm odağını deprem lojistiği konusundaki çalışmalara çevirdi. Dünya çapında CILT uzmanlarını bir araya getirerek olası depremlerde sektörün en etkili şekilde nasıl organize olacağı, ihtiyaç haritalarının nasıl tespit edileceği, dijital mecraların nasıl kullanılacağı, sektördeki şirketlerin resmî kurumlarla ne şekilde çalışacağı gibi birçok konuda önemli çalışmalar başlattı. Deprem kaçınılmaz olsa da ona nasıl hazırlanacağımız bizim seçimimiz. Biz bu konuda üzerimize düşen tüm sorumluluğu almak için hazırız. Ancak bu bir koordinasyon işi olduğu için, en önemli gücümüz diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve küresel çapta bir uzmanlıktan faydalanmak olacaktır."