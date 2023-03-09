Sanmar, LNG Canada’nın 5 römorkörünü suya indiriyor

Aysel YÜCEL

Römorkör inşasında dünya liderleri arasında yer alan Sanmar Tersanesi, Kanada tarihinin en büyük enerji projelerinden olan LNG Canada için inşa ettiği 5 römorkörün inşasında sona yaklaştı. Sanmar’ın Avrupalı ve Uzakdoğulu rakiplerini geride bırakarak, aldığı ihale kapsamında inşa edilen iki LNG’li römorkörün isim verme töreni önceki gün tersanenin Yalova tesislerinde, üç elektrikli römorkörün isim verme töreni ise dün Tuzla tesislerinde yapıldı.

İsim verme törenlerine Kanada’dan kıyı ve eskort römorkörlerinin işletmesini yapacak işletmecisi olan Kanadalı HaiSea Marine yetkilileri ile bu şirketin ortakları olan Seaspan ULC ve Haisla Nation’ın üst düzey yöneticileri katıldı. Törene Türkiye’den ise Sanmar yöneticilerinin yanı sıra sektörden çok sayıda isim katıldı. Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Tamer Kıran da törende hazır bulundu. LNG’li iki römorkörün Yalova’da düzenlenen isim verme törenine Haisla Nation Geliştirmeden Sorumlu İdari Başkan Yardımcısı Lisa Grant kurdeleyi kesti.

Törende konuşan Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün, Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin yaraların sarılması için önemli bir kaynak oluşturacak olan ihracatın ve istihdamın önemi nedeniyle bu programı iptal etmemeye karar verdiklerini vurguladı. Ali Gürün, “Büyük deprem felaketinde ölenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor ve milletimize tekrar huzurunuzda geçmiş olsun diyorum” dedi.

Dünyanın LNG ile çalışan ilk römorkörlerini yaklaşık 10 yıl önce Sanmar’ın inşa ettiğini hatırlatan Gürün, “O zamandan bu zamana dünyada yapılan LNG’li römorkör sayısı iki elin parmaklarını geçmez. Ne mutlu ki, yıllar sonra çok daha yüksek teknolojili LNG’li römorkör inşa etmek tekrar bize nasip oldu” diye konuştu.

Sanmar, 2021 yılında Avrupalı ve Uzakdoğulu rakiplerini geride bırakarak, Kanada tarihinin en büyük enerji projelerinden olan LNG Canada’nın römorkör ihalesini kazanmıştı. İhale kapsamında Sanmar, HaiSea Marine için 2023 yılı sonuna kadar ikisi LNG’li, üçü bataryalı olan beş römorkör inşa etmek için anlaşma imzaladı. HaiSea Marine, çoğunluk hissesi Seaspan ULC firmasına ait olmak üzere, Haisla Nation’ın da ortak olduğu bir denizcilik şirketi. HaiSea Marine, LNG Canada projesinin Kitimat’taki tesislerinde ihtiyaç duyulan kıyı ve eskort römorkörlerinin işletmesini yapacak. LNG Canada, Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Kitimat limanında 40 milyar dolar yatırımla inşa edilen dev bir enerji projesi. Montmey Formation tarafından Dawson Crewk yakınlarındaki gaz sahasından çıkartılan doğalgaz, LNG sıvılaştırılması, depolanması ve yüklenmelerinin gerçekleştirileceği bu dev tesisten ihraç edilecek. Teslim edildiğinde, LNG Canada’nın, Kitimat’ın geleneksel bölgesinde bulunan Haisla Nation’daki yeni ihracat tesislerinde çalışacak olan filo, dünyadaki en çevre dostu filolardan biri olarak LNG taşıyan gemilere elleçleme ve eskort servisleri verecek. Yeni römorkörlerin GHG emisyonları, dizel motorlu alternatifl erine kıyasla sırasıyla yüzde 54 ve yüzde 24 daha düşük.

Römorkörlerin haftalar içerisinde sahiplerine teslime dilmesi planlanıyor.

Kanadalı misafirler depremzedeleri unutmadı

Sanmar’ın Kanadalı iş ortakları, Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin yaralarının sarılmasına katkı sunmak için depremzedelere de önemli bir miktarda bağış da yaptı.

Tek seferde aldığı en büyük ihale

HaiSea'nin Britanya Kolumbiyası Kitimat’taki multi-milyar dolarlık yeni LNG Kanada projesinde servis vermek üzere üretilecek römorkörler, Sanmar’ın tek seferde aldığı en büyük ihale olma özelliğini taşıyor. Dual Fuel LNG römorkörler, Sanmar Altınova Tersanesi’nde, elektrik batarya tahrikli römorkörler ise Sanmar Tuzla Tersanesi’nde üretildi. Yüksek teknolojili römorkörlerden ikisi 100 ton çeki gücünde LNG motoruna sahipken, diğer elektrik batarya tahrikli üç römorkör ise 70 ton çeki gücünde. Sanmar’ın 7 kıtaya ihraç ettiği römorkör sayısı 250’ye yaklaştı. Şirket römorkör ve kılavuzluk hizmetleri veriyor.