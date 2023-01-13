Yılport, Afrika'da ilk limanı alıyor

AYSEL YÜCEL

Yıldırım Holding’in limancılık grubu Yılport, Nisan 2023'ten itibaren Gana'daki Takoradi Limanı'nı işletmek için bir Mutabakat Zaptı imzaladı. Yılport Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Robert Yüksel Yıldırım, Afrika’da ve Latin Amerika’da daha fazla yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.

Takoradi Limanı'nın Yılport tarafından işletilmesine yönelik İstanbul’da önceki gün düzenlenen imza törenine, Yılport Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Robert Yüksel Yıldırım, Takoradi Port’un işletmecisi Ibis Tek’in Yönetim Kurulu Başkanı Kwame Gyan ve Türkiye Gana Büyükelçiliği Misyon Başkan Yardımcısı Ernest Yaw Ampoful katıldı.

Yılport ve Ibis Tek, Takoradi Limanı’na yatırım yapmak ve işletmek üzere Yılport Takoradi Liman İşletmeciliği A.Ş. isimli bir şirket kuracak. Yılport’un yüzde 70, Ibis Tek’in ise yüzde 30 hissesi bulunacak. İş birliği kapsamında sıvı, dökme ve genel kargo operasyonları için yıllık yaklaşık 20 milyon ton kapasiteli çok amaçlı rıhtımlar da geliştirecek.

Yılport, portföyündeki 23. terminal ve Afrika’daki ilk yatırımı olacak Takoradi Limanı'na 700 milyon doların üzerinde yatırım planlıyor.

10 ülkede 22 terminali var

Yılport Holding’in portföyü; Türkiye’de 5, Portekiz’de 7, İspanya’da 2, İsveç’te 2, Peru’da 1, Malta’da 1, Norveç’te 1, İtalya’da 1, Guatemala’da 1 ve Ekvador’da 1 limandan oluşuyor. Türkiye’de Yılport Gebze, Rotaport, Solventaş ve Gemport şirkete ait limanlar arasında.

Yılport, Malta’da Malta Freeport, İsveç’te Gävle ve Stockholm Nord, Norveç’te Oslo, İspanya’da Huelva ve Ferrol, Portekiz’de Aveiro, Leixões, Figueira Da Foz, Lizbon Liscont, Lizbon Sotagus, Setubal ve Tersado, Peru’da Paita, İtalya’da San Cataldo Konteyner Terminali, Guatemala’da Puerto Quetzal ve Ekvador’da Puerto Bolivar terminallerini bünyesinde bulunduruyor.

2025’te ilk 10’a girmeyi hedefliyor

Dünya çapında Yılport terminalleri konsolide olarak; 10 milyon TEU konteyner, 22 milyon ton kuru yük ve genel kargo, 2,15 milyon metreküp sıvı yük ve 1 milyon CEU araç elleçleme kapasitesine ulaştı. Şirket, 2025 yılında dünyanın en büyük 10 konteyner terminal operatöründen biri olmayı hedefliyor. YILPORT Holding Drewry 2022 sıralamasında, dünyanın en büyük 11. terminal terminal operatörü ünvanını almıştı.