AAG Makina, basınçlı hava sistemlerinde yerli üretimin artmasına öncülük ediyor

Esra Özarfat

BURSA - Sektörde 1986 yılından bu yana yer alan AAG Makina, basınçlı hava sistemleri alanında uzmanlaşmış bir firma. Sanayide kullanılan basınçlı havanın ayrıştırılması, filtre edilmesi, gazlarının ayrıştırılması alanında faaliyet gösteren AAG Makine, endüstrinin her alanında çözüm ortaklığı sunuyor. Havayla başlayan gaz ayrıştırma teknolojisinde, her tür endüstri için ileri düzey sistemler geliştirerek üreten AAG’nin ürünleri arasında basınçlı hava kurutucuları, adsorsiyonlu hava kurutucuları, basınçlı hava filtreleri, su separatörleri, yağ buhar ayırıcıları, aktif karbon kulesi, oksijen ve nitrojen jeneratörleri ile ozon jeneratörleri yer alıyor. İç pazarda yüzde 50 pazar payına sahip olduklarını ve 35 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten AAG Makina Kurucu Ortağı İlknur Cantürk, geliştirmesini yaparak ürettikleri ürünlerin dünyanın pek çok ülkesinde kullanıldığını söyledi.

Cantürk, “Soluduğumuz havanın filtre edilmesi, sanayiye verilirken içindeki nemin, tozun, suyun belli seviyelerde soğutularak alınarak sanayide çalışan ekipmanların paslanmadan, bozulmadan, belli bir devirde hava ile daha rahat çalışması için hava kaynağını sağlıyoruz. 2010 yılından bu yana gaz jeneratörleri üretimine de başladık ve bu alanda Türkiye’deki ilk üreticiyiz. İthalatı önlediğimizi söyleyebiliriz. Özellikle PSA teknolojisi yani modüler sistem dediğimiz kısımları sektörümüzde dünyada ilk biz kullandık. Her ürünümüzün patenti var. Bizimle birlikte yerli üretim de başladı” dedi.

“Kompresör kullanılan her yerde varız”

Ürünlerinin sağlık endüstrisinden makine üretimine kadar pek çok endüstriyel alanda kullanıldığına işaret eden İlknur Cantürk, özellikle makine üretiminde lider olan ülkelere ihracat yaptıklarına vurgu yaptı. Basınçlı hava hatlarında toz, nem ve yağı bertaraf ettiklerini anlatan Cantürk, makine ile basınçlı havanın oluştuğu kompresör arasında havanın temizlenmesini ve amacına göre ayrıştırıldığını dile getirdi. Tüm prosesleri bir arada kullandıkları ürünleri bulunduğunu da aktaran İlknur Cantürk, “Kompresör kullanılan her yerde biz de varız” diye konuştu. Yerli üretimin önemine işaret eden Cantürk, bu alanda sürdürülebilir üretimin sağlanması adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi. İlknur Cantürk, standart ürünlerin yanı sıra ihtiyaçlara yönelik proje bazlı geliştirmeler yaptıklarını da sözlerine ekledi.