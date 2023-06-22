Akyapak, anahtar teslim tesisler kuruyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Metal şekillendirme, yapısal çelik işleme ve kaynak çözümleriyle adından söz ettiren Akyapak Makine sektöre yön vermeye devam ediyor. 60 yılı aşkın tecrübesini Ar-Ge çalışmaları ile birleştirerek sektörde önemli yenilikler kazandıran Akyapak Makine MATEF Fuarı’nda da yerini aldı. Dünyada kendi makinelerini ithalata gerek duymadan üreten sayılı firmalar arasında yer alan Akyapak fuara saç şekillendirme, profil bükme makinelerinin yanı sıra kaynak çözümleri grubunu sergiledi. Fuarda yer alan makineler hakkında bilgi veren Akyapak Yurtiçi Satış Müdürü Atilla Ulukardeşler, “Saçı alıyoruz bir makinamızda büküyor ve silindir haline getiriyoruz. Silindir haline getirdikten sonra yandaki makinamızda otomatik kaynak hattına alıyoruz. Kaynaktan çıktıktan sonra diğer iki makinemiz ile son şeklini veriyoruz ve sacı mamül bir madde olarak sunuyoruz. Aslında bizler anahtar teslim tesisler kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eksiklikler giderilmeli”

İlk kez düzenlenen MATEF’in beklentilerin altında kaldığını belirten Ulukardeşler, “Fuarın ilk yılı olmasına karşın katılımın sınırlı kalması ve organizasyonda yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle biraz beklentimizin altında bir başlangıç yaptık. Ama diğer fuarlarda da ilk başlarda yaşadığımız gibi gelecek organizasyonda bu eksikliklerin tamamlanacağını düşünüyoruz. Fuarın uluslararası alıcılara mutlaka açılması gerekli. Bu gelişmeler sağlandığı takdirde sektöre kazanımları olabilir ama eksikliklerin farkında olunmazsa ne yazık ki sektöre bir getiri sağlamayacaktır. Tabii bir de zamanlama hatası oldu. Bunun yanı sıra ülkemizin değerli birçok üreticisi 4 gün sürecek fuar nedeniyle bir araya geldi. Bu güzel oldu. Biz bu sene ilk kez düzenlendiği için denemek adına yerimizi aldık ama bir sonraki organizasyon için konuşmak adına da henüz erken” diye konuştu.

“Yılda 2 bin makine üretebiliyoruz”

Üretim faaliyetlerini Hasanağa Sanayi Bölgesi’ndeki üç farklı lokasyonda sürdürdüren ve yakın zamanda TEKNOSAB’da bir tesis inşsına başlayacak Akyapak Makine yılda 2 bin dolayında çeşitli ebatlarda makine üretimi gerçekleştiriyor. Ürün gamına ekledikleri son makineleri olan CNC Gantry frezeleme makinesi ARTOS üretimde verimliliği ciddi ölçüde arttırdı. Ağır işleme operasyonları düşünülerek tasarlanan ARTOS, X ve Y eksenlerindeki hassas pozisyonlama kabiliyeti, hızlı ve otomatik takım değiştirme özelliği ile bu klasmanda yer alan modellerle kıyaslandığında öne çıkıyor. Monoblok gövde tasarımı sayesinde yüksek stabilite, rijitlik ve hassasiyete sahip. Malzeme yüzeyini çok çeşitli takımlarla işleyebiliyor. 6 kıtada 120 ülkeye ihracat yapan Akyapak Makine son dönemde yazılım, Ar-Ge ve yüksek teknoloji konularında yatırım yapıyor. Firma, Endüstri 4.0’dan enerji verimliliği ve nano teknolojiye, teknik tekstil ve akıllı üretimden suyun geri kullanımına kadar uzanan birçok alanı kapsayan, döngüsel ekonomi tabanlı birçok Ar-Ge projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkemizde İstanbul Hava Limanı, Osmangazi Köprüsü gibi birçok dev projenin yanı sıra otomotivden savunma sanayisine, enerjiden gemi inşasına kadar birçok farklı sektörde Akyapak imzalı ürünler kullanılıyor.