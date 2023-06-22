Baykal, lazer kesim ve otomasyon sistemlerinde büyüyecek

Esra Özarfat

BURSA - Bursa’daki üç fabrikada 1950 yılından üretim yapan Baykal Makina, metal sac işleme makineleri konusunda Türkiye’nin önde gelen markaları arasında yer alıyor. Baykal Makina, metal ve sac malzemelerin kesim, büküm ve kaynak işlerinde kullanılan abkant presler, giyotin makaslar, köşe kesme makineleri, punch makineleri, lazer kesim sistemleri, plazma kesim makineleri, su jeti kesme makineler ve CNC dik işlem merkezi ile öne çıkıyor. Baykal, üretiminin yüzde 75’ini ihraç ediyor. Baykal’ın üretimden yüzde 70 olan ihracat oranının yüzde 50’sini Avrupa pazarı oluşturuyor. Amerika kıtasından Rusya’ya kadar dünyanın pek çok yerinde makineleri kullanılan Baykal, kendi alanında Türkiye'deki en önemli firmalardan biri konumunda. 500’ü aşkın çalışanı bulunan Baykal Makina, aynı zamanda yetkin bir Ar-Ge merkezinde de sahip.

Yaklaşık 2 yıldan bu yana pazarda önemli bir yer edinen boru kesme makinasını MATEF Fuarı’nda sergileyen Baykal Makina, ayrıca diğer lazer kesme makineleriyle ve abkant preslerini de sergiledi. Elektrikli, hibrit ve standart hidrolik CNC abkant üretimiyle öne çıkan Baykal, pazarda özellikle abkantlarıyla tanınıyor. Bu alandaki yetkinliğini lazer üretimine de taşıyan Baykal, kalitesi ve segment farklılıklarıyla rekabetçi olmayı hedefliyor. Baykal, önümüzdeki süreçte lazer kesim makinalarıyla da pazarda adından söz ettirmeyi planlıyor. Bu alanda Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaşan firma, ayrıca robotlu aplikasyonlar ve otomasyon sistemlerinde de derinleşmeyi hedefliyor. Turquality marka desteği programında da bir yıldan bu yana yer alan Baykal, özellikle Avrupa ülkelerine yoğunlaşacak. Baykal’ın Ar-Ge merkezinde 50’nin üzerinde mühendis gelişen teknolojileri takip ederek yeni ürünler pazara sunulmasına öncülük ediyor.

Avrupa’nın en büyük makine imalat tesislerinden birine sahip olan Baykal Makine, Alman TÜV sertifikalı ISO 9001 Kalite Belgesine sahip olup, Türk TSE belgeli ve Avrupa Birliği CE etiketli üretim yapıyor.