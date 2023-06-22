Burcu Türkmen: “MATEF bizler için önemli bir fuar”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Basınçlı hava sektöründe 55 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve sektördeki birçok yeniliğin öncüsü olan Lupamat Kompresör, MATEF 2023’te yerini aldı. İlk olarak 1968 yılında İzmir’de pistonlu kompresör imalatına başlayan Lupamat Kompresör 2000 yılında Dirinler Ailesi’ne katılması sonrasında artan bir ivme ile büyüyerek, ürün yelpazesini vidalı, yağsız pistonlu, scroll, booster, PET kompresör, çift vidalı ve en son olarak da turbo kompresör ekleyerek genişletti. Sektörde verimlilik ve kalite konusunda fark yaratarak basınçlı havanın gerektiği tüm endüstriyel alanlarda müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunduklarını ileten Lupamat Kompresör Güney Marmara Bölge Satış Yöneticisi Burcu Türkmen, “2018 yılının Temmuz ayında kurulan AR-GE merkezi ile birlikte yeni ürün geliştirme noktasında da sürekli proaktif olarak çalıştıklarını ve bu çabanın karşılığını alarak Türkiye’de ilk kez gıda ve içecek tesisleri için özel olarak geliştirilen yağsız 40 bar CO2 kompresörü üretip, ürünün iç pazar ve dış pazara satışlarına başladıklarını iletti. Aynı zamanda kendi alanlarında Lupamat Kompresör marka bilinirliğinin oldukça yüksek olduğunu belirten Burcu Türkmen; “Lupamat Kompresör olarak Bursa, İstanbul, Ankara, Adana gibi farklı bölgelerde de genel müdürlük olarak yer alırken tüm illerde de bayiliklerimiz bulunmaktadır. Bütün üretim ve operasyonumuzu İzmir’de toplam 80 bin metrekarelik alanda 1200 personel ile yönetiyoruz” dedi.

“Yeni iş birliklerine imza atacağız”

Bu yıl ilk defa düzenlenen MATEF’ten beklentilerinin çok yüksek olduğunu belirten Lupamat Güney Marmara Bölge Satış Yöneticisi Burcu Türkmen, “Basınçlı hava sektöründe bilinen bir marka olarak buraya gelen firmaların ve misafirlerin ihtiyaçlarını gidermek üzere bu alandayız. Basınçlı hava bütün işletmelerde olması gereken bir alan olduğu için birçok firma ile görüşme halindeyiz ve yeni iş birliklerine imza atacağımızı düşünüyoruz. Vidalı hava kompresörlerimiz, yüksek basınçlı hava kompresörlerimiz ve booster sistemlerimiz ile MATEF’e katılım gösterdik. Buraya uygun her makine grubumuzu getirdik diyebiliriz. MATEF’in katılımcılarının büyük bölümü otomasyon, lazer makineleri ve pres makineleri gibi konularda üretim yapan firmalar. Burada da lazerle kesim sistemleri ile yüksek basınçla daha kaliteli ve enerji odaklı kurduğumuz sistemler var. Bunları sergiliyoruz” dedi.

Sektörde bilindik imalatçılarla birlikte yer almanın kendileri adına çok olumlu olduğunu belirten Türkmen, “İmalatçıların marka bilinirlikleri bizlere göre çok daha fazla ve nokta atışı müşterileri stantlarında ağırladıkları için bu bizi pozitif anlamda etkiliyor. Zaten tanıdığımız firmalar fuarda yer alıyor ve onların yaptıkları sistemlerle bizim ürünlerimiz ortak paydada buluşuyor. Bu yüzden MATEF’in bizler için önemli bir fuar olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Fuarda ziyaretçilerimize yeniliklerimizi tanıtmayı hedefliyoruz”

Fuarda sergileyecekleri ürünler hakkında ise Türkmen; “Gelişen teknolojik yeniliklere ayak uydurarak 2023 yılında makinelerimizde birtakım değişikliklere gittik. Bu fuarda da özellikle ziyaretçilerimize bu yeniliklerimizi tanıtmayı hedefliyoruz. Yeniliklerimizden ilki; müşterilerimize daha verimli kompresörler sunmak adına Ar-ge çalışmalarımız sonucu ortaya koyduğumuz iki kademeli DHK EVO serimizdir. Bu kompresörümüz tek kademeli kompresörlere kıyasla daha yüksek verimlilik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, 15- 20 bar vidalı kompresör setlerimize ve 40 bar 3 kademeli yağsız kompresörlerimize de bu fuarda yer vermekteyiz. Özellikle vidalı kompresör setlerimize bağlı olarak fuar alanında sergilediğimiz sistemlerimiz ile lazer makinelerinde metalin hava ile kesilip şekillenmesini sağlamaktayız. Bu sistemimiz için daha verimli üretim süreçleri sağlayan ve işletme maliyetlerini minimalize eden bir ürün olduğunu söyleyebiliriz” dedi.