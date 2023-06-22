Dener Makine'den, ithal ikame ürünlerle ekonomiye destek

Hilal Sönmez

KAYSERİ - Alanında Türkiye’nin gözde kuruluşlarından biri olan ve ürünleriyle ismini dünyaya duyuran, üretimde yaklaşık 50 yıllık bir birikime sahip olan Dener Makina, Taksan Entegre Tesisleri’nde Türkiye’de seri üretimi yapılmayan CNC metal işleme makineleri, çift kolonlu işleme merkezleri, 5 eksenli simultane işleme merkezleri, dikey işleme merkezleri, torna tezgâhları ve taşlama tezgâhlarını üretiyor. Dener Makine’nin 1974 yılında Kayseri Eski Sanayi Bölgesi’nde kurulduğunu hatırlatan Dener Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Cemal Dener, 1980 yılında ürün portföyünü ve makine parkını genişleterek otomotiv yan sanayisinde üretim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. 2000 yılından itibaren CNC sac işleme makineleri üretimine yoğunlaştıklarını belirten Dener; giyotin makas, hidrolik abkant pres, vidalı milli abkant pres, elektrikli servo abkant pres, plazma kesim ve fiber lazer kesim makineleri alanında geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını vurguladı. Dener Makine’nin 2019 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı Ar-Ge merkezi statüsüne kavuştuğunu belirten Cemal Dener, yazılım ve otomasyon alanlarında çeşitli yeniliklerle yüksek Ar-Ge niteliği taşıyan projeler hayata geçirdiklerini vurguladı.

Öncelikli hedef ithalatı azaltmak

Ar-Ge çalışması yapılan ürünlerin hem nitelik hem de verimlilik bakımından ithalat oranlarını azaltarak Türkiye’deki döviz kaybını engellemesini hedeflediklerinin altını çizen Dener, “Toplamda 15 Tübitak, 3 Kosgeb ve 2 Teknohamle olmak üzere 19 destekli Ar-Ge projesi gerçekleştirilerek başarı ile sonuçlandırıldı. Bunlarla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 50 üzeri Ar-Ge projesi nitelik olarak yüksek bulunmuş ve desteklenmiştir. Başarıyla gerçekleştirilen bu projeler sayesinde Dener Makine olarak 3 adet patent, 1 adet faydalı model, 3 adet akademik bildirinin yanı sıra 1 adet ulusal, 5 adet uluslararası endüstriyel tasarım ödülü kazanılmıştır. European Product Design Award(EPDA) yarışmasında üst üste 2 yıl birincilik alınmasının yanı sıra, International Design Award yarışmasında bronz ödül kazandık. Bunların yanı sıra TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen “Bilgisayar Görü Tabanlı Adaptif Işın Hizalama Sistemli Gantry Lazer Kesim Makinesi Tasarımı ve Prototip İmalatı” projesi ile 1 ulusal patent, 2 adet ulusal bildiri ile tamamlanarak 2022 yılı Verimlilik Proje Ödülü Ar-Ge kategorisi ve European Product Design Award Other Products kategorisinde birinci olduk” dedi.

“Dünya pazarında öncü olacak ürünler geliştireceğiz”

Firmanın en önemli projesinin Türkiye’nin en büyük destek programı olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi olduğuna değinen Cemal Dener, “4 yıllık iş planı olan projenin içeriğinde ülkede seri üretimi bulunmayan ve yüzde 80 oranında yurtdışından ithal edilen büyük boyutlardaki takım tezgahlarının Ar-Ge çalışmaları yer alıyor” diye konuştu. Kapasite ve ürün çeşitliliğini artırarak her yıl ithalat ile ülkeye giren ortalama 7 bin adet takım tezgahının ve yaklaşık 6 milyon dolar döviz kaybının önüne geçmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Cemal Dener, “İthal ikame ürünler üreterek ithalat kalemlerini azaltmak aynı zamanda uluslararası pazarda etkinliği artırarak ihracat rakamlarımızı artırmayı amaçlıyoruz. Günümüzün teknolojisini yakalayarak yapay zeka, görüntü işleme teknolojileri ile Endüstri 4.0 alt yapısı oluşturmak ve bu gelişmeleri projelerinde uygulayarak katma değerli, dünya pazarında öncü olabilecek ürünler geliştireceğiz. Özellikle takım tezgahları alanında 10 bin adet civarı ithalat söz konusu, mevcut kapasitemiz ile sadece iç Pazar taleplerine bile yetişemiyoruz. O nedenle, kapasite artırımı kritik öneme sahip. Makinelerin şaselerinin oluşturulabilmesi için dökümhane ve modelhane kurulumlarına devam ediyoruz. Aynı zamanda lokasyondaki kapalı üretim alanlarında genişlemeye gidilmekte. Tüm bunlarla birlikte Ar-Ge’ye ayrılan bütçemizi artırıyoruz” değerlendirmesini yaptı.