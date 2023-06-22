Durmazlar, Ar-Ge gücüyle büyüyor

Esra Özarfat

BURSA - Hidrolik ve hibrit abkant pres üretiminde yetkin bir seviyede olan Durmazlar, MATEF Fuarı’nda full elektrikli abkant presini tanıttı. Diğer makinelere göre daha hızlı çalışma avantajı sağlayan pres, ayrıca makine çalışmadığı takdirde enerji tüketmediğinden çevreci özelliğiyle de öne çıkıyor. Durmazlar’ın MATEF’te sergilediği bir diğer ürünü olan Panel bender ise Türkiye’de sadece Durmazlar tarafından üretiliyor. Dünya genelinde benzer üretimleri yapan sayılı marka ile rekabet eden Durmazlar, bu alanda yerli üretici olarak ithalatın azaltılmasında da önemli bir rol oynuyor. Panel bender’ı ihraç da eden Durmazlar, bu alandaki Ar-Ge çalışmalarını da sürdürüyor. Çok daha hızlı ve kompleks bükümlerin yapılabildiği Panel bender, her geçen gün teknolojisini geliştirirken, alanında hızlı büyüyen bir ürün olarak öne çıkıyor.

Akıllı fabrikalara odaklandı

Durmazlar ayrıca diğer bir yetkinlik alanı olan lazer makineleriyle de fuarda yer aldı. Lazer makinalarında profil, boru, lineer kesim gibi çok fazla çeşide sahip olan Durmazlar, 3 metreden 20 metreye kadar lazer makinesi üretebiliyor. Durmazlar’ın bir diğer önemli özelliği de ürettiği makineleri kendi Ar-Ge merkezinde Türk mühendislerle geliştiriyor olması. Türkiye’de endüstri 4.0 platformunun önemli oyuncuları arasında yer alan Durmazlar, son teknolojiyi kullandığı otomasyon sistem çözümleri ile de global pazarda önemli bir oyuncu olarak yer alıyor. Akıllı fabrikalar alanında geliştirmelere odaklanan Durmazlar, ayrıca Durma markasıyla ürettiği makinalarında aktif olarak kullanılarak dünya pazarına sunulan BRILASE© de üstün ışın kalitesi ve 20 kW’a kadar güç seçenekleriyle metal işlemede en yüksek kaliteyi; hassasiyet, hız ve kullanım kolaylığıyla kullanıcısına sunuyor.

Küresel pazarda rekabetçiliğini artırıyor

Güçlü bir Ar-Ge altyapısı gerektiren teknoloji ihracatı için çalışmalarını sürdüren Durmazlar, son teknoloji ile donatılmış geniş üretim bölümlerine sahip fabrikaları ile sac işleme makineleri, otonom ve robotik teknolojili uygulamalar ve endüstri 4.0 uygulamaları alanında özel çözümler sunuyor. Havacılıktan, tekstil ve enerji gibi sayısız sektöre hizmet veren Durmazlar, üretiminin yüzde 80’ini Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri ve Avusturalya gibi gelişmiş sanayi ülkeleri başta olmak üzere 120’den fazla ülkeye ihraç ediyor. Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde açılan showroomlarında da küresel pazarda rekabet gücünü yükselten Durmazlar, sahip olduğu know how’u Türkiye’den dünyaya gönderiyor.

Sürdürülebilirliği çalışmalarının merkezine koyan Durmazlar’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İhracatın bugün ve yarınını şekillendirmek üzere sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda makine sektöründe bir ilki gerçekleştirerek ISO 14064-1:2018 Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi sertifikamızı bünyemize kazandırdık.”