Elmalı Makine, yeni ürünlerini MATEF’te tanıttı

Burcu Suna

KONYA - 40 yılı aşan geçmişi ile sektörün lokomotif olan Elmalı Makine, MATEF’te de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. MATEF ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Elmalı Makine İhracat Müdürü Yılmaz Sandıkçı, Mekanik presler, Hidrolik Presler, Mekanik punch press ve hybrid servo-Hidrolik pres makinelerini fuarda görücüye çıkardıklarını belirtti.

Sandıkçı, “Sac metal işleme makineleri üreticileri arasındaki lider konumumuza ek olarak yeni geliştirdiğimiz hibrid servo-hidrolik presimizi sektöre tanıtmak istiyoruz” dedi.

Sandıkçı, fuardaki beklentilerinden de bahsederek, “Yatırımlarını, Mayıs 2023 seçimlerinden dolayı erteleyen yatırımcılar, ekonominin realist zemine oturduğunu da görmek istiyor. Fuardan aldığım izlenime göre önümüzdeki aylarda ertelenen yatırımların başlayacağını öngörüsü için yeni iş birlikleri kuracağımıza inanıyorum” diye konuştu.