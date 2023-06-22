Erbend, modern üretim teknolojileri ile MATEF’te yerini aldı

Esra Özarfat

BURSA - Üretiminin yüzde 85’ini Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İsveç, Almanya, Rusya ve Avustralya başta olmak üzere 30’u aşkın ülkeye ihraç eden Erbend Makine’nin Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Er fuarda sergiledikleri yeni modelleri hakkında bilgi verdi. Caka büküm makineleri üretimindeki uzmanlıklarını Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiklerine işaret eden Er, “Yeni panel bükme modelimiz “Otomatik Panel Bender Kompakt” çok geniş kullanım alanına sahip. Paslanmaz mobilya, döşemeler ve raf sistemleri, paneller, metal mimari ve aydınlatma ürünleri, profesyonel mutfak ekipmanları, pano ve kabinler başta olmak üzere bir çok sektöre hızlı, ekonomik ve kullanıcı dostu çözümler sunuyoruz. 0,3 mm ile 1,5 mm arasında tüm kalınlıklardaki sac plakaların bükümü için tasarlanmış otomatik panel bükme makine modelimizde, manipülatör hareket ederek işlenecek parçayı otomatik olarak döndürüyor. Büküm eksenine gelen parçayı bükme ünitesi ise yukarı ve aşağı doğru büküyor. Böylelikle daha kısa sürede, daha fazla üretim ile imalatçının verimliliğini arttırıyoruz” dedi.

Yeni modeller sergilendi

Erbend’in MATEF’te sergilediği bir diğer yeni modeli DUAL MFA’nın Türkiye’deki tek üreticisi olduklarını kaydeden Orhan Er, özel tasarım kabiliyetleri ile imalatçının ihtiyacına uygun çözümler sağladıklarını belirtti. Er, sözlerine şöyle devam etti. “Erbend ürün gamında yer alan tek istasyonlu caka bükme modellerinden bağımsız geliştirerek pazara sunduğumuz up&down folding olarak bilinen yukarı aşağı hareketli caka bükme modelimiz DUAL MFA ile en kolayından en karmaşığına kadar çeşitli özelliklerde katlama (bükme) çözümleri sunuyoruz. Dual serimiz hızlı, verimli, hassas ve güvenli üretim yapmak isteyen metal işlemecilerin, imalatçıların vazgeçemedikleri bir teknoloji olacak. Tek operatörle ergonomik, güvenli kullanım kolaylığı yanında ekstra kalıp ihtiyacı olmadan paslanmaz ve boyalı malzemelerde de çiziksiz bükümler için bu modellerimiz üreticiye büyük kolaylık sağlayacak.”

Geçen yıl gerçekleştirdikleri ek bina ve tezgah yatırımları ile hem cirolarını hem de ihracatlarını artırmayı başardıklarını kaydeden Orhan Er, bu yatırımlar sayesinde üretim kapasitelerini yüzde 25 artırdıklarını belirtti. Önemli hedefleri arasında Ar-Ge Merkezi yapılanması bulunduğunu paylaşan Er, “Türkiye’de ilklere imza atan bir firma olarak Ar-Ge çalışmalarının öneminin farkındayız. Bu alandaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.

Erbend Makine teknolojisi ve kalitesi ile farklarını göstermeye devam edeceklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Er, MATEF ile ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu. “Makine İmalatçıları Birliği işbirliğinde TÜYAP tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve ülkemiz makine imalat sanayini biraraya getiren MATEF organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz makine imalatçılarının dünya pazarındaki yerini çok daha güçlendirecek olan ülkemizdeki fuarların markalaşmasını sağlamalıyız. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçiyi biraraya getirmek için gerçekleştirilen çalışmalar hızlandırılarak devam etmeli. MATEF’ in bu yolculuğu başarı ile yürüterek dünya fuar takvimindeki sayılı fuarlar arasında yer almasını diliyorum.”