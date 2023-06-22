Erdem Altıntaş: “MATEF, önemli bir potansiyel barındırıyor”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa'da CNC Lazer Kesim Makineleri ve Metal Kesme Makinaları üreticiliği yapan Loyal Makina, Avrupa güvenlik standartları ve kalite kontrol yönetim sistemi ile birlikte uluslararası üretim standartları ile birlikte Metal İşleme Endüstrisine uygun maliyetli teknolojik ürünler sunmaya devam ediyor. Pandemi döneminden hemen önce Kayapa OSB’deki 10 bin metrekarelik fabrikasına taşınan ve akabinde büyümesini hızlandıran Loyal Makina MATEF Fuarı’nda da yerini aldı.

Fuar katılımlarını firma olarak önemsediklerini belirten Loyal Makina Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Altıntaş, “Birkaç yıl önce tamamen ihracat odaklı çalışıyorduk ama iç piyasadaki talep sebebiyle şu anda üretimimizin yüzde 20’sini ülkemizdeki müşterilerimize gönderiyoruz. Ağırlıklı ihracat pazarımız Avrupa. Hedefimizde ise Güney Amerika ve Afrika pazarları bulunuyor. Fuar katılımlarımız devam ediyor. Fuarların ticaret ve yeni pazarlar konusunda önemli katkıları oluyor. MİB tarafından düzenlenen MATEF’te yer almayı görünürlük açısından önemli buluyoruz. Fuar biraz durağan başlasa de gelecek yıllar adına önemli bir potansiyeli de barındırıyor. İlk kez düzenlendiği için ne yazık ki kıyaslama yapma gibi bir durum da söz konusu olamayacak. Sadece makine imalatçılarının yer alması ye yerli üreticinin birlikte hareket etmesi açısından oldukça güzel. Katılımın büyük çoğunluğunun da Bursa’da olduğunu gözlemleyebiliyoruz” dedi.

“Fuar katılımlarını önemsiyoruz”

CNC lazer konusunda uzmanlaştıklarını hatırlatan Altıntaş, “Bu fuara da uzman olduğumuz alanlardaki makinelerimizi getirdik. Fuarların genelinde ilk günler durağan geçer. Burada da öyle oldu ama dediğim gibi değerlendirmesini ancak fuar sonunda yapabiliriz. Gelecek yıllar adına farklı işbirliklerinin gündeme gelmesi söz konusu. Elbette katılımcısı olduğumuz diğer fuarlarla kıyaslama yapamayız bu doğru da olmaz. Ama mesela Bursa fuarı gibi burası da yabancı heyetler için bir uğrak nokta halini alabilir. Burası bizim 2023’ün ilk yarısındaki son fuarımız. Yılın ikinci yarısı ile birlikte Almanya Essen fuarı ile başlayacak süreçte Konya’daki makine fuarında ve ardından Stutgart’taki BlechExpo’da yer alacağız. Son olarak da Bursa’nın ev sahipliğindeki BUMATECH’te olacağız. Biz bu fuarlarda yer alırken bayilerimiz de Cezayir, Mısır, Fransa ve İngiltere’deki bazı fuarlarda yer alacak” ifadelerini kullandı.

Geliştirdikleri servis ağları sayesinde rakiplerinden bir adım öne geçtiklerini belirten Loyal Makina Yönetim Kurulu başkanı Erdem Altıntaş, “Hızlı cevap verebilme kabiliyetimiz ve erişilebilir olmamız, kullandığımız malzeme ve ekipman kalitemizin yanında önemli bir faktör oldu. Kuruduğumuz servis ağı ile çok kısa zamanlarda sorunları giderebiliyoruz. Bununla birlikte Ar-Ge birimimizi de kurduk. CNC Fiber Boru kesim makinesini ürün gamımıza ekledik. Bu ürüne patentli bir dizayn yaptık. Ayrıca gelen talep doğrultusunda su jeti konusunda da bir yatırım yapacağız. Robot kesimi plazma modellerine, beş ekseni de lazer kesim modellerimize dahil edeceğiz” dedi.