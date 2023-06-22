Ersözlü: “MATEF makine sektörünün kararlı büyümesine katkı sunacak”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Tüyap tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen MATEF Üretim Teknolojileri, Sac İşleme – Metal İşleme Makineleri, Lazer - Otomasyon - Robotik Sistemler, Kaynak ve Yüzey İşlem Teknolojileri, Makine Ekipmanları ve Fabrika Donanımları Fuarı, makine sektöründen birçok yerli üreticinin katılımı İstanbul Büyükçekmece Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. Makine sektörünün yaşadığı gelişme değinen Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Türkiye’de makine sektörü, diğer sektörlere sağladığı girdi, bu sektörlerin gelişmelerine yaptığı katkı, yetişmiş iş gücü için yarattığı istihdam, oluşturduğu katma değer ve meydana getirdiği geniş sanayi ağı ile imalat sanayine liderlik yapma özelliğini koruyor. Teknoloji kullanımı söz konusu olduğunda, geliştirdiği örnek üretim modelleri ve yarattığı sinerji ile makine sektörünün imalat sanayi için önemi her geçen gün artıyor. Türkiye’de makine sektörünün genel olarak, orta-yüksek teknoloji sınıftaki nitelikli üretim yapısı, ülkemizin geleceği için hayati önem taşıyor” dedi.

“Makine sektörü büyüyor”

Makine sektörünün ihracatta da her yıl ortalama yüzde 15 büyüme yakaladığını belirten Ersözlü, “Sektör, geçen yıl 25 milyar dolarlık ihracat yaparak toplam ihracatımızdan yüzde 10 pay alma başarısını gösterdi. Tüyap olarak biz de 40 yılı aşkın fuar tecrübemizi kullanarak, düzenlediğimiz fuar organizasyonlarıyla makine sektörüne katkı sunmaya devam ediyoruz. Geçen yıl makine fuarları ekibimizle beraber 2000’in üzerinde katılımcı firmayı, 200 binin üzerinde profesyonel alıcı ile buluşturduk. Bu kapsamda, 20 Haziran Salı günü makine sektörüne ait son teknoloji ürün ve hizmetlerin sergilendiği MATEF, kapılarını açtı. Yerli üreticileri yabancı ziyaretçileri buluşturan fuar, 4 gün sürecek. Fuarın makine sektörünün bu kararlı büyümesine önemli bir katkı sunacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Ticaret hacmi yaratıyoruz”

Eylül ayında özellikle savunma sanayi ve havacılık konusunda markalaşan Eskişehir Endüstri Fuarı’nı ziyaretçilerle buluşturacaklarını hatırlatan Ersözlü, “Fuar, düzenlendiği ilk yıldan beri Anadolu’nun endüstri sektöründeki potansiyelini gözler önüne seriyor. Ekim ayında ise sektörün yeniden buluşmak için dört gözle beklediği MAKTEK Konya Fuarı’nı gerçekleştireceğiz. Özellikle son yıllarda büyük bir hızla gelişen sanayi bölgesi olarak Türkiye’nin önde gelen makine üretim merkezlerinden olan KOBİ başkenti Konya, 2023 yılında makine sektörünün buluşma noktası olacak. Dört gün devam edecek olan fuarla makinecilerin önemli iş bağlantıları kurmasına katkı sunacağız. Yılın makine sektöründeki finalini ise Kasım ayında BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları ile yapacağız. Otomasyondan sac işlemeye ve metal işleme teknolojilerine kadar eş zamanlı gerçekleşecek olan üç fuar ile makine sektörünün ihracat bağlantılarına katkıda bulunacağız. Bu fuarlar ile 2022 yılında ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasına yaptığımız büyük katkılar ile 2.5 milyar dolarlık ticaret hacmi yarattık. 2023 yılı ikinci dönem fuarlarının ardından 2024 yılında da bu faaliyetlerimize Tüyap Fuarcılık Grubu olarak tüm hızıyla devam etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.