FABTECH ABD Fuarı’nda Bursa rüzgarı

EKONOMİ (BURSA) - BTSO’nun Makine UR-GE standı ile katılım sağladığı fuarda, çok sayıda firma ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Fuarı değerlendiren Ermaksan Genel Müdürü ve BTSO Meclis Üyesi Ahmet Özkayan, Türkiye’nin makine sektöründe oldukça güçlü olduğunun altını çizdi. Özkayan, “Ülkemizin makine sektöründeki marka gücü dünyada çok ciddi bir yere sahip. Bu noktada kalite performansı çok iyi durumda. Bu gerçekten takdir görüyor. Türk makinesi dendiğinde firmalar gözü kapalı yatırım yapıyorlar. Çünkü referansları güçlü. Makine sektörümüz ABD’de çok güzel isim yapmış durumda. Fuarda katılım oldukça iyi. Çok fazla iş görüşmesi gerçekleştirdik. Fuardan sonra hızlı bir şekilde müşteri ziyaretlerimiz başlayacak. ABD bizim için çok önemli ve gelişen büyüyen bir destinasyon. ABD’ye yatırımlarımız ve ilgimiz de devam ediyor” dedi.

Durma Makina’nın Kuzey Amerika Sorumlusu Yüksel Taşkın da Kuzey Amerika’da 7 senedir yerleşik olarak faaliyet gösterdiklerini, FABTECH’in dünyanın en büyük sac şekillendirme makinelerinin sunulduğu fuarlardan bir tanesi olduğunu dile getirdi.