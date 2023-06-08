İç pazarda yerli makinenin payının artması için destek gerekli

MERVE YİĞİTCAN - İSTANBUL

İmalat sanayi temsilcilerini bir araya getiren Türkiye ve Avrasya Bölgesi’nin önde gelen fuarlarından WIN EURASIA 29’uncu kez kapılarını açtı. Dün başlayan ve 10 Haziran’a kadar devam edecek fuarda yerli ve yabancı 500’ün üzerinde firma yer alırken, 36 ülkeden yaklaşık 100 bin ziyaretçinin fuara gelmesi bekleniyor. Bu yılki mottosu “Endüstri gelecekle buluşuyor” olan fuarın açılış töreninde konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, WIN EURASIA’nın İstanbul’un ‘yüz akı’ fuarlarının başında geldiğini belirterek, niteliği, içeriği, konsepti ve görüntsüyle diğer fuarların önüne geçtiğini dile getirdi. Bu konuda Deutsche Messe’nin önemli bir partner olduğunu kaydeden Avdagiç, fuarın şu anda 6 holde yapıldığını, ancak potansiyelinin 11 holün tamamını karşılayacak seviyede olduğunu belirtti.

“Hiçbir fuarın taklidi ya da şubesi değiliz”

Fuarın çok boyutlu bir yapısı olduğuna işaret eden Avdagiç, “Bu özelliği ile fuar hem bizim pazarımızı ve firmalarımızı geliştiriyor, hem de bu konudaki nihai tüketicilerin de alternatiflerini artırıyor. Bu anlamda başka hiçbir fuarın taklidi, benzeri ya da şubesi olmadan, kendi markasıyla çok uzun süredir var olan ve civar coğrafyada da referans fuar haline dönüşen bu fuarın önümüzdeki dönemlerde daha da başarılı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Türkiye’de makine sektörünün yurtdışına önemli bir ihracat yaptığı, ancak yurtiçinde pazara yabancı firmaların hakim olması noktasında Avdagiç, makine sektörü temsilcilerinin yurtdışındaki müşterilerine gösterdikleri özenin aynısını Türkiye’deki müşterilere ve potansiyel alıcılara da göstermesi gerektiğini savundu. Avdagiç, “Bununla beraber ithalatı azaltmak için Türkiye’ye makine ihraç eden firmaların kendi ülkelerinin sağladığı ihracat kredilerinin benzerlerini biz de yurtiçinden alım yapan firmalara sağlarsak, ben inanıyorum ki yerli üreticilerin makinelerinin Türkiye’de kullanım payı artacak” şeklinde konuştu.

Makinede açık 12 milyar dolar

Törende konuşan Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Başkan Yardımcısı M. Sefa Targıt, makinelerin dünya ticaretinin yüzde 30’unu oluşturduğunu söylerken, Türkiye’de makine pazarının 2022 yılı itibarıyla 50 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını kaydetti. Makine sektörünün ülke ekonomisinin ve küresel kalkınmanın lokomotifi olduğunu vurgulayan Targıt, geçen yıl Türk makine sektörünün 25,5 milyar dolar ihracat yaptığını, buna karşın Türkiye’nin makine ithalatının 38 milyar dolara çıktığını aktardı. “12 milyar dolarlık açık var” diyen Targıt, “İhracat başarımıza karşın iç pazarda ithalatın bu kadar yükselmesi üzerine konuşulması gerekiyor. Bazı makinelerin Türkiye’de üretilmemesi de bunda bir gerekçe olabilir. Ancak tek sebep bu değil. Türkiye’nin Hamle Programı ve koyduğu hedefler çok önemli. Bu büyük hedeflerle Türkiye’de üretmediğimiz makine kalmayacak” ifadelerini kullandı.