Kar Metal, robot pazarına İsveç’ten giriş yapacak

Hasan COŞKUN

SAKARYA - Uyguladığı yeniliklerle testere makineleri üretim teknolojisinde devrim yapan Kar Metal, robot kolu ve mobil robot üretimini de başardı. Seri üretime hazırlanan firma Dünya robot pazarına İsveç’ten giriş yapacak. Seri üretim hazırlıklarına başladıklarını belirten Kar Mertal Genel Müdürü Fatih Kar, yarım yüzyıla yaklaşan bilgi birikimi ve tecrübe ile verimliliği yüksek otonom mobil robot teknolojilerini yerli imkânlarla üretebilecek güçlü bir altyapı oluşturduklarını söyledi. Dünyanın bu konuda dev firmaları ile yarışa hazırlandıklarını ifade eden Kar, uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucu üretimini gerçekleştirdikleri endüstriyel robot kolu ve mobil robot üretiminin Türk sanayisi için de bir devrim niteliğinde olduğunu belirtti.

Global pazarlarda biz de varız

Fatih Kar, testere makineleri üretiminde 80 ülke pazarına ulaşarak bir dünya markası olma yolunda hızla ilerlediklerini de dile getirerek şöyle devam etti: “Robot teknolojisinde de aynı başarıya imza atacağız. Artık bundan sonra hayatımızın her alanında yerli üretim robotlar göreceğiz. İlk defa Matef fuarında sergilediğimiz yeni nesil teknolojilerle donatılmış, otonom yapay zekalı makineler ve mobil robot sistemlerini yerli üreterek endüstri 4.0 teknolojisine ulaştık. Dünyada bu alanda marka olmuş dev firmalarla yarışa hazırlanıyoruz. Testere makinelerinde uyguladığımız robotik sistem, robot kolu ve mobil robot üretiminde hedefimiz dünya pazarı. Dünya robot pazarına İsveç’ten giriş yapacağız ve İtalya ile devam edecek. Daha sonra bütün dünya pazarlarında büyümemizi sürdüreceğiz. Testere makinelerimiz dünyanın 80 ülkesinde güvenle kullanılıyor.”

2030 vizyonu

Fatih Kar, testere makineleri sektöründe dünyada zirvede olmayı hedeflediklerini de belirterek, bu doğrultuda geçmişten bugüne makine üretimini çok daha ileri teknolojiye taşımak için Ar-Ge çalışmalarına sürekli devam ettiklerini ve çıtayı da hep yüksek tuttuklarını ifade etti. “Biz 2030 vizyonumuzu belirlerken Kar Metal’in geleceği konumu da belirlemiştik” diyen Kar, şunları dile getirdi: “Dünya’nın en hızlı testere makinesini yaptıktan sonra robot kolu üretimini de başardık. Kar Metal testere makinelerinde uyguladığı teknolojik yenilikle artık dünya liginde bir oyuncu oldu. Şimdi bambaşka bir etaba geçiyoruz, Dünyada sıfır boşluklu robot kolu üreten ve robot kolunda kullanılan redüktörü de üreten sayılı firmalardan biriyiz artık. 50 yıla yaklaşan bilgi birikimi ve tecrübe ile robot teknolojisinde biz de varız diyoruz.”