Makine sektöründe dijital dönüşüm Bursa’da konuşuldu

EKONOMİ (BURSA) - Yerli yazılım üreticisi Uyumsoft ve MİB iş birliğinde, işletmeler için dijital dönüşüm yolculuğu ve Endüstri 4.0 konusu Bursa’da konuşuldu. Bursa Baia Hotel'de düzenlenen organizasyon; MİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih İğrek, MİB Genel Sekreteri Zülfikar Kılıç, Uyumsoft İş Geliştirme Yöneticisi Zehra Atamer, Uyumsoft yetkilileri ile iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Açılışta konuşan MİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih İğrek, imalat sektöründe yazılım dünyasının önemli bir paya sahip olduğunu belirtti. İğrek, “Yerli üretim, yerli sanayi ülkemizin en önemli dinamiği. İstihdam anlamında, genç nüfusumuzun itibarlı, kaliteli, istihdama kavuşması anlamında imalatın önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Yeni bir geleceğe yürüyoruz. İşte bu Endüstri 4.0 olarak adlandırılan süreçte, yazılım artık ana programlardan birisi. Yerli yazılıma şimdi odaklanmamıza destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda MİB olarak desteklerimiz koşulsuz devam edecek” dedi.

Daha sonra konuşan Uyumsoft Kanal Müdürü Funda Şengül Akı ise Uyumsoft’un kurumsal sunumunu yaparak katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Etkinlikte ayrıca, Uyumsoft ERP Satış Direktörü Hüseyin Hüseyinoğlu, sanayi firmalarının dijital dönüşüm süreçlerini ve Uyumsoft’un sağladığı avantajları detaylı bir şekilde ele aldı.