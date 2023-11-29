Makine sektörünün Bursa buluşması başladı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Makine imalat sektörünün Bursa’daki kıtalar arası buluşması BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. 2 Aralık’a kadar sürecek fuarda robotik sistemlerden 3 boyutlu yazıcı ve tarayıcılara, fiber lazer optik kesim makinelerinden CNC tezgâhlara kadar son teknoloji inovasyon ürünleri sergileniyor. Fuara 70 ülkeden 45 bine yakın ziyaretçi gelmesi bekleniyor. TÜYAP tarafından Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ve Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) destekleri ile Bursa’da düzenlenen fuara Sanayi Eski Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Cüneyt Şener, MİB Başkanı S. Emre Gencer, TİAD Başkanı Murat Akyüz, TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, UKUB Başkanı Şahan Eçin, sektör temsilcileri ile sanayici ve iş insanları katıldı.

Fuarın açılışında konuşan MİB Başkanı S. Emre Gencer, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, sektörümüzün yüksek teknolojili ürün grubuna geçişi için gerekli dijital dönüşümün hızla yapılmasını zorunlu kılan yeni ve zorlu bir süreç var. Dijital dönüşümde, her şeyden önce Avrupa pazarında halen rekabet içerisinde olduğumuz eski Doğu Avrupa ülkelerinin gerisinde kalmamalıyız. Gelişmiş ülkelerin tamamı devasa bütçelerle verimliliği, üretkenliği ve rekabetçiliği artırmak amacıyla imalat sanayinin tüm sektörlerinde dijitalleşmeyi teşvik ediyor. Bizim de ülke olarak imalat sanayinin dijital dönüşümünü, büyük kaynaklar tahsis ederek hızlandırmamız gerekiyor. Bununla beraber, imalat sanayimizin hızla dönüşümünü sağlamamız gereken ikinci temel alan da Yeşil Avrupa Mutabakatı düzenlemelerine uyumdur. Bu alandaki AB mevzuatı, Avrupa pazarının korunmasına yönelik ticaret politikası önlemleri olarak da değerlendirilmelidir. Bu alanda hızlı hareket etmemiz halinde, Gümrük Birliği Anlaşması ile entegre olduğumuz Avrupa pazarında üçüncü ülkelere karşı önemli avantaj sağlayacağımızı unutmamalıyız” dedi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da farklı teknolojilerin üretimi noktasında çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Yani Çin'den daha iyi üretmeliyiz. Bizler rekabet içerisinde olduğumuz diğer ülkelerden daha fazla üreteceğiz ve bu piyasaya hakim olacağız. İnanıyorum. Tabii, kolay değil. Türkiye'nin gelmiş olduğu bu nokta bile dahi bizim açımızdan çok önemli. Zaman zaman organize sanayi bölgelerindeki makine üretimi yapan firmaları dolaşıyorum ve gurur duyuyorum sizlerle. Hakikaten çok güzel şeyler yapıyorsunuz” diye konuştu.

Açılışta söz alan Sanayi eski Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise 60 milyar dolarlık üretim hacmine ulaşan makine sektörünün 2022 yılı itibariyle 22,5 milyar dolar ihracata eriştiğini vurguladı. Yeni yüzyılda fdaha büyük hacimlere ulaşılmasını hedeflediklerini dile getiren Büyükdede, makine sektörünün multidisipliner bir yapıya sahip olduğuna da işaret etti. Hasan Büyükdede, dünyaya entegre olan firmaların hem iç pazarda hem de ihracat pazarlarında büyüyeceğini ifade etti.