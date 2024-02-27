Makineciler damping soruşturması istiyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - MİB Yönetim Kurulu Başkanı S. Emre Gencer, geçen yıl makine dış ticaretinde yaklaşık 17 milyar dolar açık verildiğinin altını çizerek bu miktarın 12 milyar dolarının Çin kaynaklı makine ithalatından oluştuğuna işaret etti. MİB olarak geçen yıl üyelerin talepleri doğrultusunda 150 ürün için İlave Gümrük Vergisi (İGV) getirilmesi talebinde bulunduklarını hatırlatan Gencer, “Bunlardan önemli bir bölümüne İGV uygulanmaya başlandı. Bazı ürünlerde de vergi oranları yükseltildi. Diğer taraftan önümüzdeki günlerde, üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda çok sayıdaki makine için damping soruşturması açılması talebinde bulunmayı planlıyoruz” dedi. Çin’in uluslararası ticaret kurallarını ihlal ederek Türkiye iç pazarını bozduğuna dikkati çeken Gencer, yerli makine üreticileri açısından bu durumun sürdürülebilir olmaktan çıktığına vurgu yaptı. Klasik korunma önlemlerinin yeterli olmadığını ifade eden Emre Gencer, Türkiye’de üretimi bulunan tüm makine ve teçhizatın Çin’den ithalatına yüksek oranlı İlave Gümrük Vergisi uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Hamle programındaki yatırımlara Avans Kredisi

Gencer, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamle Programı kapsamda onaylanan makine yatırım projelerine Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi tahsis edilmesi ve ihracat kredi maliyetlerinde ilave indirim yapılmasının da diğer önemli beklentileri olduğunu söyledi. OVP’de yer alan teşvik sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaların üzerinde durulması gereken önemli bir reform alanı olduğuna dikkati çeken Emre Gencer, “Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda, teşvik belgeli yatırımlarda ithal makine kullanımının, devlet desteklerinden yararlandırılma açısından istisnai uygulama haline getirilmesi ilkesi esas alınmalıdır. Buna ilave olarak, Kamu İhale Kanunu ve istisnaları ile kamu-özel sektör iş birliği projelerinde, yerli malı makine kullanımını ön plana çıkaran yeni düzenlemeler, OVP’de öngörüldüğü şekilde takvime bağlanarak sonuçlandırılmalıdır” diye konuştu.

Gencer, ‘Yerli Malı’ kullanımının özendirilmesine ilişkin mevzuatta, Sanayi Odaları tarafından düzenlenen Kapasite Raporları ve Yerli Malı belgelerinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca denetlemesine imkan tanıyacak şekilde değişikliğe gidilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Emre Gencer, “Buna ilave olarak Kamu İhale Kanunu ve istisnaları ile kamu-özel sektör iş birliği projelerinde yerli malı makine kullanımını ön plana çıkaran yeni düzenlemeler yapılmasını da gerekli görüyoruz” ifadelerini kullandı.