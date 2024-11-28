Makinecilerin Bursa buluşması başladı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Metal İşleme, Sac İşleme ve Otomasyon sektörlerini tek çatı altında buluşturan BUMATECH açıldı. 1 Aralık’a kadar sürecek fuarda lazer teknolojilerinden boru bükme makinelerine, CNC makinelerinden kesici takımlara, yazılım ve dijital teknolojilerden otomasyon sistemlerine, kaynak ve robotik sistemlerden fabrika donanımlarına kadar son teknoloji inovasyon ürünleri ile her türlü makine yan sanayi ekipman ve malzemeleri sergileniyor. TÜYAP tarafından Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ve Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) destekleri ile Bursa’da düzenlenen fuarda geçen yıla kıyasla katılımcı sayısı yüzde 15 oranında artış gösterirken üretici firmaların oranı yüzde 60, ithalatçı firmaların oranı ise yüzde 40 olarak gerçekleşti.

7 salon ve 40 bin metrekarelik bir alanda, 400'ün üzerinde katılımcı firma ile açılan fuarda Türkiye’de faaliyet gösteren ticari firmalar yer aldı. Yabancı markaların fuar katılımı, Türkiye’deki temsilcileri aracılığıyla gerçekleşti. Bu kapsamda, Amerika, Almanya, İtalya, Japonya, Tayvan, Kore, Hollanda, İsveç, İsviçre, Çin, Romanya gibi 20’yi aşkın ülkenin markaları, yeni teknolojilerini Türkiye distribütörleri aracılığıyla imalat sektörüyle buluşturdu.

Açılışta konuşan Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 2025 yılında İstanbul’da Endüstri 5.0’ın ele alınacağı yüksek teknoloji, robotik sistemler ve üretimde kullanılacak yeni teknolojilerin yer alacağı bir fuar hazırlığında olduklarını duyurdu. TİAD Başkanı Murat Akyüz de takım tezgahları sektörünün kalkınma odaklı ülkeler için stratejik bir sektör olduğuna işaret etti. Küresel arenada rekabet edilebilir düzeyde güçlü kalmak için güncel teknolojilerin takip edilmesinin önemine işaret etti.

BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları’nın açılışına Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, TİAD Başkanı Murat Akyüz, Bursa Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, Bursa Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) Başkanı Şahan Eçin ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.