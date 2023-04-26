Makinede dijital dönüşüm tabana yayılacak

Barış SEDEF/İSTANBUL

Yapay zeka uygulamaları, akıllı sistemler, artırılmış gerçeklik ve dijital ikiz, mobil uygulamalar ve online durum izleme, bulut bilişim, IoT platformları ve endüstriyel internet, takım tezgahları ve yerli CNC komponentleri, süreç modelleme, benzetimi, analiz ve optimizasyonu başta olmak üzere reel sektörde kullanılan makinelerin verimliliklerini artırmak üzerine çalışmalar yapan Makine Sanayi Dijital Dönüşüm Derneği, sanayicilerle firmaların dijital dönüşüm süreçlerine öncülük ediyor.

Makine Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı Prof. Dr. Erhan Budak, tüm dünyanın ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğine vurgu yaparak, firmaların dijitalleşme ve verimlilik alanında yapmış olduğu yatırımları artırdığını söylüyor. Makine alanında hizmet veren birçok sivil toplum kuruluşunun dijitalleşme konusunu da gündemlerine aldığını dile getiren Budak, “Makinelerin üretim süreçlerine geçilmeden dijital ikizlerinin sanal ortamda görülmesi ve test edilmesi oldukça önemli. Bu kapsamda oluşabilecek sorunların önceden görülmesi, rekabet, kalitenin korunması gibi alanlarda avantaj elde edilmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Sanayiciler, dijital çözümlerin anlık olarak yansımasını talep ediyor

Dijitalleşmeyle verimliliğin paralel bir yapıya sahip olduğuna ve sanayide verimliliği tabana yaymak istediklerine dikkat çeken Budak, “Özellikle rekabet gücünüzü artırmak için verimliliğinizi artırmanız gerekiyor. Bunun yolu da dijitalleşmeden geçiyor, birçok sektör bunu atlamadan verimlilik aşamasına geçemez” dedi. Yüksek teknolojili ürün imalatında dijitalleşmenin yadsınamaz bir yere sahip olduğunu dile getiren Budak, “Bu durum ülkemizin gayri safi milli hasılası ve ihracat rakamlarına da doğrudan etki ediyor” diye konuştu. Firmaların yapmış oldukları üretimlere göre analizler yaparak üretim süreçlerine destek olduklarını dile getiren Budak, “Sanayicilerimizle bu konuda yaşadığımız problemlerden birisi, dijital süreçlerin üretim operasyonlarına hemen yansımalarını beklemesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yapılan üretime göre uygulanabildiği projeksiyonlar var ancak genele yaymak mümkün değil” şeklinde konuştu.

“Farkındalığı artırma konusunda adres olmayı hedefliyoruz”

Sanayicilerin dijital dönüşüm sürecine entegrasyonun hedeflediklerinin altını çizen Erhan Budak, “Farkındalığı artırma konusunda adres olmayı hedefliyoruz. Sanayicilerin yurt dışına açılmaları konusunda da adres olmak ve nitelikli üyelerle yolumuza daha da güçlenerek devam etmek istiyoruz. Seçim sürecinin son ermesiyle birlikte planladığımız çalışmalara hız vererek devam etmeyi amaçlıyoruz. Ölçümler, titreşimler, talaşlı imalat ve dijital ikiz teknolojilerine yönelik eğitim çalışmalarımız olacak” değerlendirmesinde bulundu.

“Kısa süre içerisinde beş eksenli yerli CNC tezgahlarımızın piyasaya çıkacağını umuyoruz”

Beş eksenli CNC tezgahı üretiminde sona yaklaştıklarını dile Budak, “Çalışmalarda önemli bir noktaya geldik. Kısa süre içerisinde beş eksenli yerli CNC tezgahlarımızın piyasaya çıkacağını umuyoruz. Böylece savunma sanayi alanındaki ürünlerin imalatında önemli bir kilometre taşını yerine koyacağız” ifadelerini kullandı. Üniversitelerden mezun olan öğrencilerin yurt dışı eğitimini son dönemlerde daha fazla öncelik verdiğini kaydeden Budak, gelen öğrencilerin sanayide çalışmasını teşvik edecek bir sistemin oluşturulması gerektiğini belirtti.