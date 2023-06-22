ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da faaliyetlerini sürdüren Atik Endüstriyel Kaynak Teknolojileri, kaynak masaları ile katılırken bu alanda geliştirdiği yenilikleri fuar katılımcılarının beğenisine sundu. Fuarın bu yıl ilk kez düzenlendiğini hatırlatan Atik Endüstriyel Kaynak Teknolojileri CEO’su Aytekin Koç, “Gelecek açısından önemli bir fuar burası. Burada en önemli şey Türkiye'deki makine üreticilerinin bir nevi markası olabilir. İlk olmasına rağmen birazcık durağan başladı. Çok fazla bir davet yok ama önceki fuarlarda da bunu tecrübe ettik. MATEF’in ileriki yıllarda da daha da gelişeceğini düşünüyorum. Açılıştan sonra sonra beklenen bir hareketlilik oldu” diye konuştu. Fuarın özellikle yabancı misafirler ile yabancı müşterilerimize yönelik iyi bir tanıtım yapılmasıyla daha güçlenebileceğini belirten Koç, “Yabancı alıcıların daha etkin olmasıyla birlikte MATEF Türkiye’nin ihracatını da artacak bir yapıya kavuşabilir” dedi.

Kaynak masaları ile fuarda yer aldıklarını belirten Koç, “60 yıla dayanan bir geçmişimiz var ve 15 yıldır da üretim yapıyoruz. Kaynak masaları konusunda uzmanlaştık. Atik, olarak aynı zamanda kaynak teknolojilerinin distribütörlüklerini de yapmaktayız. Profesyonel hizmet sunmak için tecrübemizi kullanarak uzman kadromuz ile yolumuza devam ediyoruz. Metal işlemedeki kapsamlı uzmanlığımızı güçlü proje yönetimi becerilerimizle birleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.