Megey, ihracattaki ağırlığını artıracak makinelere odaklandı

Esra Özarfat

BURSA - Döküm imalatı üzerine 1987 yılında kurulan Megey Makina, 2004 yılında sac işleme makinaları sektörüne giriş yaptı. 9 kişiyle çıktıkları yolda bugün 50’yi aşkın çalışana ulaştıklarını anlatan Megey Makina Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Can Hangün, yeni projelerle her geçen yıl büyüme ivmelerini artırdıklarını söyledi. Yaklaşık 1.5 yıl önce kendi markalarıyla doğrudan ihracata da başladıklarını anlatan Hangün, Amerika, Almanya, İngiltere, Rusya, İspanya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere pek çok ülkeye düzenli olarak ihracat yaptıklarını aktardı. Ahmet Can Hangün, “Üretimin yüzde 80’i ihracat. Önceki yıllarda yüzde 70 oranında iç pazara yönelik çalışıyorduk. Ürettiğimiz makinalar dolaylı olarak ihraç ediliyordu. 1.5 yıl önce kendi markamızla doğrudan ihracata başladık. Yeni pazarlarda ihracat oranımızı artırarak küresel rekabette yer almayı hedefliyoruz” dedi.

Yılda 2 bin makine üretme kapasitesi

Ar-Ge biriminde son 2 yıldır daha teknolojik, işlevsel, büyük makinalar tasarlamaya başladıklarına işaret eden Hangün, fuarda sergiledikleri ürünlerle ilgili de bilgi verdi. Ahmet Can Hangün, “İlk defa bu fuara çıkarmış olduğumuz 4 toplu büyük silindir makinalarımız var. 120 milimetre çaptan 600 milimetre çapa ve 40 milim bükme kapasitesine kadar olan makineler. Pazardan gelen taleplere ve ihtiyaçlara göre farklı boyutlarda ve özelliklerde makinalar üretiyoruz. Şu anda aylık üretimimiz 150 makina civarında. Bunlar elektrikle çalışan teknolojik makinalar. Onun dışında bir yaklaşık 60 adet de manuel olarak çalışan makine üretebiliyoruz. Bu da yılda 2 bin makine üretimi anlamına geliyor” diye konuştu.

Sürdürülebilirliğin önemine dikkati çeken Ahmet Can Hangün, gelişen teknolojiyi takip ederek makinalarına hızlı şekilde adapte ettiklerini, özellikle pazarda çok fazla bulunamayan ancak ihtiyaç duyulan teknolojileri makinelerine aktarmaya odaklandıklarını dile getirdi. Hangün, pazarda kısa zamanda karşılık bularak önemli bir yer edindiklerine de dikkati çekti.