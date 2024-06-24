İmalat teknolojilerinde iş birliği ve sürdürülebilir büyüme taahhüdü yenilendi

EKONOMİ/BURSA

1990 yılından beri tüm makine sektöründe yerli makine üreticilerinin çıkarlarını gözetmek ve yerli makine üretimini desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Makina İmalatçıları Birliği (MİB), Türk makine sektörünün global pazarlardaki gelişimine öncülük eden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Makine İmalatçıları Birliği (MİB), Avrupa Takım Tezgâhları İmalatçıları Birliği (CECIMO) tarafından Finlandiya’nın Tampere şehrinde düzenlenen Bahar Toplantılarına katıldı. CECIMO Genel Kurulu ve Bahar Toplantılarına CECIMO üyesi derneklerin temsilcileri ve sektör liderleri katılırken, 4 gün süren etkinliklerde MİB’i Genel Sekreter Zülfikar Kılıç ve EAE Makina Genel Müdürü Mustafa Selçuk Baydar temsil etti. Düzenlenen organizasyonda Ekonomi Komitesi, makine ve takım tezgâhları sektöründeki önemli gelişmeleri ve CECIMO ülkelerindeki ekonomik görünümü tartıştı.

CECIMO Bahar Buluşmaları’nın MİB adına son derece verimli geçtiğini kaydeden MİB Genel Sekreteri Zülfikar Kılıç, “MİB olarak, Türk makine sektörünün gelişimine katkı sağlama ve uluslararası arenadaki temsiliyeti noktasında çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu anlamda, imalat teknolojilerinin sürdürülebilir büyümesine ve ilerlemesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Öte yandan organizasyonda, Avrupa imalat teknolojileri sektöründe inovasyon, iş birliği ve sürdürülebilir büyüme taahhüdü yenilendi.