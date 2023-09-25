MİB, EMO Hannover Fuarı’nda Türkiye’yi temsil etti

EKONOMİ (BURSA) - Toplam 61 Türk firmasının katıldığı EMO 2023 Fuarı’nda MİB üyesi 24 firma yer alırken, fuarda MİB adına Yönetim Kurulu Üyesi Fatih İğrek ile Genel Sekreter Zülfikar Kılıç yer aldı.

EMO Hannover Fuarının, sektörün dünyadaki en önemli buluşma noktalarından biri olduğunu ifade eden MİB Genel Sekreteri Zülfikar Kılıç, “Makina İmalatçıları Birliği olarak, Türk markalarının dünya çapında büyümesi yolculuğunda öncülük etmeye devam ediyoruz. Geniş endüstriyel altyapısı ile her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam eden Türk makina sektörü, EMO Fuarında da gücünü bir kez daha gösterdi. Türkiye ekonomisinin ve ihracatının yükselen yıldızı makina sektörünün daha da iyi noktalara ulaşması adına MİB olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Fuarın tüm katılımcılarımız açısından güzel ve başarılı sonuçlar ortaya çıkarmasını diliyorum” dedi.