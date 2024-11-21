MİB Makine Çalışma Grubu Toplantıları sürüyor

EKONOMİ (BURSA) - Tüm makine sektöründe 1990 yılından beri yerli makine üreticilerinin çıkarlarını gözetmek ve yerli makine üretimini desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Makina İmalatçıları Birliği (MİB), Türk makine sektörünün gelişimine öncülük eden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. MİB ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında oluşturulan Makine Çalışma Grubu Toplantılarının ikincisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ev sahipliğinde 20 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar başkanlığında gerçekleştirilen Toplantıya, MİB Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürü Mehmet Bozdemir, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TSE temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Türk makine sektörünün mevcut durumunu ve geleceğe yönelik planlarını yakından ilgilendiren konular ele alınarak kamu ile özel sektör paydaşları arasında görüş alış-verişinde bulunuldu. Toplantıda; Türk makine sektörünün ithalat denetimleri, yurt içi piyasa denetimleri, ticaret politikası korunma araçları, yatırım teşvikleri kapsamındaki beklentileri ve Yeni Teşvik Mevzuatı ana başlıklarında görüş ve beklentileri dile getirildi ve önümüzdeki döneme yönelik çalışmalara ilişkin bir yol haritası hazırlandı.