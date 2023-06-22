Nukon, lazerdeki uzmanlığını abkanta da taşıdı

Esra Özarfat

BURSA - Sektörde gördüğü eksiklikleri tamamlamak adına “NF Model” lazer kesim makinesi ile sektöre giriş yapan Nukon, bu yıl, fiber lazer kesim makinelerinin yanı sıra bu yıl abkant makinalarıyla da boy gösteriyor. Türkiye'nin en büyük "Fiber Lazer Kesim Makinesi" üreticisi konumunda olduklarına işaret eden Nukon Genel Müdürü Oktay Akyıldız, “Müşteri ve sektör taleplerini iş planımız yapıp gerçekleştirirken, tek beklentimiz mutlu müşteri sayımızı arttırmaktı. 13 kişilik çekirdek ekiple başladığımız serüvenimiz bugün 200 kişi oldu ve büyümeye de devam ediyor. Ekibimiz büyürken, farklı talepleri karşılamak için, makine sayımız da arttırdık. 11 farklı fiber lazer kesim makinesi ve otomasyon sistemleri ile yüzde 100 Türk sermayeli lazer kesim makinesi başlığı ve geliştirme aşamasındaki çok daha fazlasıyla parkurumuzu her gün genişletiyoruz” dedi.

Geleceğin teknolojileri için üretiyor

Sektöre yönelik teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, alanlarında öncü olmayı hedeflediklerini belirten Akyıldız, bu yıl, fiber lazer kesim makinelerinin yanı sıra abkantlarla da pazarda yer aldıklarını aktardı. Nukon’un büyüme ivmesiyle birlikte yeni tesis yatırımlarının da gündeme geldiğini belirten Oktay Akyıldız, “Alanımızı tekrar büyüteceğimiz 50 bin metrekarelik TEKNOSAB’daki fabrikamıza geçmek için gün sayıyoruz. Bu sayede hem çalışma arkadaşlarımıza hem de müşterilerimize daha konforlu bir alanda hizmet ve ürün sunarken, ekstra yatırım, üretim ve sergileme için de alanımız olacak. 4.0 teknolojisinin öncülerinden olmamızın yanı sıra geleceğin teknolojisini hizmetle de birleştirmek için etkileyici hazırlıklar içerisindeyiz. Makine parkurumuz bazında değerlendirdiğimizde ise yönümüzü müşteri talepleri doğrultusunda belirliyoruz. Bu konuda da hızımızı arttırarak devam edeceğiz” diye konuştu.

Halihazırda ürettikleri makineleri 42 ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Oktay Akyıldız, yurt dışı satış ekibi ve bayileri kanalıyla sürdürdükleri faaliyetlerin marka adının daha fazla lokasyonda duyulmasını sağlayacağını dile getirdi. Servis hizmeti konusunda hassas olduklarını belirten Akyıldız, “Üretim makinalarındaki en ufak bir aksamanın sonuçlarını biliyoruz. Bu problemi, oluşturmuş olduğumuz yeni yapılanma, NKN Makine ile müşterilerimize unutturuyoruz. Mühendislerden oluşan 35 kişilik servis ekibimizle en hızlı ve etkin şekilde müşterilerimizin yanında oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Fuarda 3 farklı makineyle yer aldı

Nukon Makina, MATEF fuarında 3 makinesiyle yer aldı. NKT 125 adını verdikleri, çapta 180’e kadar yuvarlak, karede ise 125’e 125 kare profil kesimi yapabilen boru ve profil kesim makinesini müşterilerin beğenisine sunan Nukon, 8 kilovat gücünde 1.500’e 3.000 modelleri içerisinde en çok satılan ürünü olan Rex modelini de fuarda sergiledi. Rex ile 1 milimetreden 30 milimetreye kadar siyah malzemede farklı kalınlıklarda kesimler yapabilen Nukon’un fuardaki bir diğer makinesi de AMH adını verdikleri hidrolik abkant pres oldu. Bu hidrolik abkant pres makinesinin kendi içinde boy ve tonaj anlamında farklı modellemeleri de bulunuyor. Abkant pres, hidrolik sistemler sayesinde çalışabilen, servo motorlu bir arka dayaması olan, motorlu bombeleme sistemi bulunan 4 eksenli bir makine özelliğinde.